Mondiali U20 femminili: Italia-Giappone 1-1, Azzurre prime nel girone

Grazie al pareggio per 1-1 col Giappone maturato questo pomeriggio a Lodz, in Polonia, la Nazionale femminile Under 20 ha ottenuto il pass per la fase a eliminazione diretta del Mondiale di categoria da prima del girone. La prossima sfida agli ottavi di finale sarà mercoledì 16 settembre alle ore 18:30 a Sosnowiec contro una terza classificata che proverrà dal girone E o F (quindi Colombia, Portogallo, Cina o Nigeria: bisognerà attendere i risultati di domani per scoprirlo). Classifica finale del Gruppo D: Italia 7 punti, Giappone 5, USA 4, Nuova Zelanda 0. Il tecnico delle Azzurrine, Nicola Matteucci: "Era un girone molto complicato, composto da squadre di grande qualità, e averlo chiuso al primo posto ci rende orgogliosi. Le ragazze si sono superate e hanno dimostrato di essere un grande gruppo: per fare risultato non c'è altra strada che essere unite. Anche per quanto riguarda la gara di oggi sono molto soddisfatto. Abbiamo preparato questa partita chiedendo tanto sacrificio e siamo stati molto bravi in difesa, limitando loro la profondità e ripartendo bene, con qualità".