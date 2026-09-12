Sassuolo, Aquilani: "Contro la Juve test probante, noi non dobbiamo snaturarci"

12 Set 2026 - 14:26
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"Sappiamo che affrontiamo una squadra forte ma sappiamo che anche noi siamo forti e stiamo portando avanti un percorso. Domani c'è un test probante, perché affrontiamo una squadra di livello assoluto. Dobbiamo cercare di continuare a credere in quello che facciamo a prescindere dall'avversario, sapendo che l'avversario ti può mettere in difficoltà, ma mi aspetto una crescita da questo punto di vista, provare a fare quello che sappiamo a prescindere dall'avversario". Così il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani alla vigilia della sfida la Juve di Spalletti. "Noi dobbiamo cercare, se la partita ce lo permette, di non snaturarci, competere con le nostre armi, anche adeguandoci alla partita che sarà. Noi speriamo di fare certe cose, poi ci sono gli avversari". Sul passato in bianconero: "Ho avuto la fortuna di far parte di questo club anche se in un'annata particolare ma ho assaporato quello che vuol dire Juve Ho avuto un buon rapporto con tutti e rimane uno dei club più importanti d'Italia".

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