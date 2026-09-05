Serie B, vincono Südtirol, Ascoli ed Empoli. Terzo ko consecutivo per il Catanzaro
Sale a tre la striscia di partite consecutive senza sconfitta per gli altoatesini e i marchigiani, che battono rispettivamente Catanzaro e Benevento. Ok anche l’Empoli
© Fc-Sudtirol.com
Prosegue il buon inizio di campionato per Südtirol e Ascoli, uniche imbattute tra le squadre che hanno già disputato tre partite nel campionato di Serie B. Gli altoatesini hanno superato 2-0 il Catanzaro grazie a due reti nel finale; mentre per i bianconeri è stato decisivo il primo gol di Matteo Brunori (su rigore) dal suo arrivo nelle Marche. Vince anche l’Empoli per 1-0 sul campo della Carrarese nel derby toscano.
SÜDTIROL-CATANZARO 2-0
In una partita con pochissime occasioni da gol, e sempre a ritmi bassi, è stato il Südtirol ad avere la meglio nel finale. Nonostante un numero minore di tiri e un possesso palla inferiore, sono state sufficienti due zampate all’86’ e all’89’ per portarsi a 7 punti in classifica. A portare in vantaggio i suoi è stato Burnete con un bel mancino sul primo palo dal limite dell’area. La rete del definitivo 2-0 è arrivata invece in contropiede con Mixtur, servito in campo aperto dal Kevin Zeroli, appena arrivato dal Milan. Crisi nera per il Catanzaro, ancora fermo a 0 punti in classifica.
ASCOLI-BENEVENTO 1-0
Come a Bolzano, anche la sfida del Del Duca si è risolta nei minuti finali. Per tutto il corso dei novanta minuti è stato l’Ascolti a dominare il match complice anche la superiorità numerica dal 42’ a causa dell’espulsione di Prisco, arrivata per doppia ammonizione. Al 57’ il VAR toglie un rigore ai padroni di casa, che all’84’ trovano però il gol dell’1-0 proprio dagli undici metri con Matteo Brunori, arrivato in prestito dal Palermo dopo lo spezzone alla Sampdoria nella scorsa stagione. Primo posto provvisorio (insieme al Südtirol) per l’Ascoli, mentre la squadra di Floro Flores resta a 1.
CARRARESE-EMPOLI 0-1
Il derby toscano inizia in modo molto equilibrato, soprattutto dal punto di vista delle occasioni, anche se è l’Empoli a cercare di mantenere il controllo del gioco. Il pressing aumenta dopo l’ora di gioco, e al 74’ arriva anche il gol dell’1-0 con un colpo di testa di Popov, entrato da meno di un quarto d’ora al posto di Shpendi, su assist di Luca Magnino. L’Empoli sale a quota 6 punti in classifica; ferma a 1 la Carrarese.