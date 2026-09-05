Serie B, vincono Südtirol, Ascoli ed Empoli. Terzo ko consecutivo per il Catanzaro

SÜDTIROL-CATANZARO 2-0

In una partita con pochissime occasioni da gol, e sempre a ritmi bassi, è stato il Südtirol ad avere la meglio nel finale. Nonostante un numero minore di tiri e un possesso palla inferiore, sono state sufficienti due zampate all’86’ e all’89’ per portarsi a 7 punti in classifica. A portare in vantaggio i suoi è stato Burnete con un bel mancino sul primo palo dal limite dell’area. La rete del definitivo 2-0 è arrivata invece in contropiede con Mixtur, servito in campo aperto dal Kevin Zeroli, appena arrivato dal Milan. Crisi nera per il Catanzaro, ancora fermo a 0 punti in classifica.



ASCOLI-BENEVENTO 1-0

Come a Bolzano, anche la sfida del Del Duca si è risolta nei minuti finali. Per tutto il corso dei novanta minuti è stato l’Ascolti a dominare il match complice anche la superiorità numerica dal 42’ a causa dell’espulsione di Prisco, arrivata per doppia ammonizione. Al 57’ il VAR toglie un rigore ai padroni di casa, che all’84’ trovano però il gol dell’1-0 proprio dagli undici metri con Matteo Brunori, arrivato in prestito dal Palermo dopo lo spezzone alla Sampdoria nella scorsa stagione. Primo posto provvisorio (insieme al Südtirol) per l’Ascoli, mentre la squadra di Floro Flores resta a 1.