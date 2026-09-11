Serie B: crollano Pisa e Verona, all'Arezzo il derby toscano

Solo quattro punti in quattro giornate, e un nuovo ko. Proseguono i problemi per l'Hellas Verona, che affonda al Vigorito: è 3-1 per il Benevento. Okereke de un match molto bloccato e ispira i sanniti, che la sbloccano al 18': Lamesta serve Pierozzi, colpo di testa deviato ed è 1-0. Sarr pareggia i conti dopo sei minuti (24'), sfruttando l'assist del comasco Le Borgne, e Zappa sfiora il vantaggio scaligero. L'ex Cagliari colpisce l'esterno della rete e ricarica il Verona, che va vicinissimo alla rete anche con Compagnon in avvio di ripresa. Queste occasioni non portano alla svolta e, anzi, è il Benevento a sfondare nella ripresa. Siamo al 60' quando Okereke buca Leali con un autentico missile, e sei minuti dopo Lamesta chiude i giochi con un destro in controbalzo. L'uno-due affonda il già fragile Verona, che non si rialza e perde 3-1 in trasferta. Gialloblù fermi a quota quattro punti, il Benevento li scavalca e sale a quota cinque punti nella Serie B guidata dal Palermo (9).