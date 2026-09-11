SERIE B

Serie B: crollano Pisa e Verona, all'Arezzo il derby toscano

Empoli ko contro i rivali regionali, colpi di Benevento ed Entella contro le retrocesse dalla Serie A

11 Set 2026 - 23:02
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La 4a giornata della Serie B inizia con un tris di match e tantissime emozioni. Crolla il Pisa, che ha ottenuto solo quattro punti sin qui e sprofonda in casa: è 4-1 per l'Entella. Il rosso a Leris (35') condanna definitivamente i nerazzurri dopo un avvio-shock, mentre il Verona viene a sua volta sconfitto: impresa del Benevento, è 3-1 per i sanniti. Infine il derby toscano, che viene vinto dall'Arezzo: autogol di Romagnoli, è 1-0 sull'Empoli.

BENEVENTO-HELLAS VERONA 3-1

Solo quattro punti in quattro giornate, e un nuovo ko. Proseguono i problemi per l'Hellas Verona, che affonda al Vigorito: è 3-1 per il Benevento. Okereke de un match molto bloccato e ispira i sanniti, che la sbloccano al 18': Lamesta serve Pierozzi, colpo di testa deviato ed è 1-0. Sarr pareggia i conti dopo sei minuti (24'), sfruttando l'assist del comasco Le Borgne, e Zappa sfiora il vantaggio scaligero. L'ex Cagliari colpisce l'esterno della rete e ricarica il Verona, che va vicinissimo alla rete anche con Compagnon in avvio di ripresa. Queste occasioni non portano alla svolta e, anzi, è il Benevento a sfondare nella ripresa. Siamo al 60' quando Okereke buca Leali con un autentico missile, e sei minuti dopo Lamesta chiude i giochi con un destro in controbalzo. L'uno-due affonda il già fragile Verona, che non si rialza e perde 3-1 in trasferta. Gialloblù fermi a quota quattro punti, il Benevento li scavalca e sale a quota cinque punti nella Serie B guidata dal Palermo (9).

PISA-VIRTUS ENTELLA 1-4

Le difficoltà del Verona non sono diverse da quelle manifestate da un'altra retrocessa dalla Serie A, visto che il Pisa crolla in casa contro l'Entella. I liguri vincono 4-1 in un match che si mette sui binari sbagliati, per i nerazzurri, già nei primissimi minuti. La difesa pisana affonda infatti sul contropiede dei liguri, lasciando Guiu da solo di fronte a Confente: lo spagnolo vince il duello e, dopo due minuti, è 1-0. Correia sfiora il pari e Petagna viene bloccato da Del Frate, ma l'impeto toscano si spegne alla mezz'ora. Dopo aver colpito un palo con Guiu, l'Entella fa il bis sulla spinta dello spagnolo: è Cuppone a firmare il 2-0 al 32'. Il disastro del Pisa è completo al 35', quando Leris si fa espellere per un'entrataccia su Di Mario. Gli ospiti ne approfittano subito con Franzoni, bravo ad approfittare dell'incomprensione tra Canestrelli e Confente per il 3-0 all'intervallo. Nella ripresa, dopo i quattro cambi orchestrati subito da Bianco, la gara si tranquilliza e i nerazzurri accorciano con Correia (73'). Non è ancora finita qui, visto che l'Entella chiude i giochi col poker: eurogol di Tirelli dalla distanza, dopo aver saltato Correia. L'Entella si sblocca e sale a quota 4 punti, nuovo stop per il Pisa (6).

EMPOLI-AREZZO 0-1

Continuano i momenti altalenanti per l'Empoli, che va ko nel derby toscano e si fa raggiungere dall'Arezzo a quota 6 punti. Gli amaranto confermano il proprio approccio positivo alla Serie B e prendono il controllo dopo un primo tempo equilibrato, grazie all'espulsione di Curto (45'). L'Arezzo spinge e colpisce una traversa, ma la sblocca solo con un'autorete: sul cross di Ionita, Seghetti respinge su Romagnoli per la sfortunata deviazione. Mancuso sfiora il bis, ma è 1-0: Empoli ancora ko. C'è dunque un trio toscano a quota sei punti: Pisa e Arezzo affiancano i biancazzurri, stessi punti per Modena e Avellino che giocheranno rispettivamente sabato e domenica.

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