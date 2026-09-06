Serie B, vincono Pisa e Avellino. Il Mantova vola in testa dopo il pareggio di Cesena

CESENA-MANTOVA 1-1 e JUVE STABIA-PISA 0-3

Il Cesena parte meglio nella prima frazione, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti al 31’ con Ruocco. Il centrocampista offensivo biancorosso segna con una gran girata al volo dopo un controllo sbagliato da Shpendi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa i padroni di casa cercano il gol del pareggio e al 77’ il centravanti albanese si riscatta segnando l’1-1 con un bel colpo di testa sul secondo palo su cross di D’Andrea. Entrambe le squadre rimangono imbattute in campionato, con i lombardi che raggiungono Südtirol e Ascoli in testa alla classifica; i bianconeri salgono a quota 5.



Sono poche le emozioni del primo tempo a Castellammare di Stabia dove entrambe le squadre faticano a produrre gioco e occasioni importanti. Dal 40’ in poi succede di tutto: Bozhinov accusa un malore, viene trasportato in ospedale - dove arriva senza aver mai perso conoscenza - e la partita viene sospesa per circa un’ora. Una volta ripresa, il Pisa passa subito in vantaggio al 42’ con Calabresi e sfiora subito il raddoppio con Petagna, ma l’ex attaccante del Napoli si fa parare un rigore da Boer. Nel secondo tempo i nerazzurri lasciano il possesso agli avversari, ma al 68’ trovano il gol del raddoppio con Tramoni, che segna con un gran destro sotto l’incrocio dei pali. Passano poco più di dieci minuti e la squadra di Bianco dilaga: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Canestrelli colpisce di testa, la palla finisce a Coppola - entrato proprio al posto di Bozhinov - che di destro segna il 3-0. Il Pisa va a quota 6 punti in classifica, mentre la Juve Stabia resta a 1.



MODENA-AVELLINO 0-1 e ENTELLA-VICENZA 2-2

È un grande avvio quello della squadra di Nesta che, dopo appena 8’ va avanti con Besaggio. Il mediano raccoglie una respinta della difesa avversaria su calcio d’angolo e lascia partite un gran mancino di prima intenzione dall’esterno dell’area di rigore, su cui Chichizola non può fare nulla. Dopo il gol subito è un monologo dei padroni di casa, che tentano il tutto per tutto per trovare il gol del pari e arrivano a concludere oltre quaranta volte verso la porta di Martinelli, senza mai riuscire a segnare. Finisce così 1-0 per l’Avellino, che raggiunge proprio il Modena in classifica a quota 6 punti. Primo stop per la squadra di Daniele Galloppa.



Bel primo tempo a Chiavari, che si chiude con un gol per squadra. Il Vicenza trova il gol dell’1-0 al 22’ grazie a Moncini, il più lesto a spingere in rete la palla su una carambola all’interno dell’area di rigore. La reazione dei padroni di casa arriva 15 minuti dopo con Alborghetti, bravo ad anticipare tutti di testa sul cross dalla trequarti di Guiu. Il copione del secondo tempo è molto simile: sono ancora gli ospiti a trovare la prima rete, al 75’ con Merkaj assistito da Caferri. Dieci minuti dopo ecco la risposta dell’Entella che segna il definitivo 2-2 con Corona. I liguri riescono a muovere il primo passo in classifica dopo due sconfitte; sale invece a quota 4 il Vicenza.