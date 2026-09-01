1 di 4
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

serie b

Il Palermo svela il nuovo Neon Kit 2026/27: torna lo storico logo del 1987

PUMA e Palermo presentano il Neon Kit per la stagione 2026/27: base grigia con dettagli rosa e menta e il ritorno dello stemma del 1987

01 Set 2026 - 14:55
4 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

PUMA e il Palermo FC presentano oggi il nuovo Neon Kit per la stagione 2026/2027, una maglia che celebra l'anima autentica e l'energia del Club.

Con il claim "Old Soul, New Energy", il nuovo kit racconta una storia di continuità e rinnovamento. Un concept che nasce dall'incontro tra l'heritage del Palermo e una nuova forza espressiva, reinterpretando l’identità del Club attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di luce, intensità ed energia.

Nel nuovo kit, l’uso moderno dei colori fa da cornice al ritorno, per la prima volta nella storia del club, al logo del 1987, nella stagione che ne celebra il quarantesimo anniversario: uno scudo con bande diagonali e la prima aquila rivolta verso destra, a indicare il movimento “in avanti”. In questo scenario, anche la storia si trasforma: lo scudo storico viene rielaborato in una forma semplificata, monocromatica e senza scritte per dialogare con il linguaggio del presente. È qui che il Neon kit trova il suo equilibrio: non tra passato e futuro, ma nel punto in cui i due si incontrano e si accendono a vicenda. Un omaggio alla città e al club, entrambi ugualmente capaci di cambiare pelle senza perdere sé stessi, di evolversi senza mai smettere di riconoscersi.

L'universo visivo della maglia prende forma dal contrasto tra la base Flat Dark Gray e gli accenti luminosi in Team Light Pink ed Electric Peppermint, che richiamano l'estetica delle luci al neon. L'elegante colletto alla coreana e i profili delle maniche rifiniti in Electric Peppermint conferiscono al kit un'identità dinamica, capace di illuminare il presente senza perdere il legame con il passato.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell'umidità che contribuisce a mantenere il corpo asciutto e confortevole. Ideale sia per la partita sia per l'uso quotidiano, la maglia è realizzata con l'innovativa tecnologia RE:FIBRE e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. I valori che definiscono il Club si riflettono non solo nel design della maglia, ma anche nel modo in cui viene prodotta.

Il nuovo Neon Kit del Palermo FC è disponibile negli store ufficiali del Club e presso selezionati retailer.

Ultimi video

03:04
Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

03:25
Callegari: "Vi presento tutti i nuovi acquisti della Serie A"

Callegari: "Vi presento tutti i nuovi acquisti della Serie A"

01:51
Messi, una storia albiceleste lunga 20 anni

Messi, una storia albiceleste lunga 20 anni

01:55
Un Malen da record

Un Malen da record

02:40
I tormenti di Rocchi

I tormenti di Rocchi

02:20
Esclusiva Mediaset

Esclusiva Mediaset

02:29
Don't cry for Leo

Don't cry for Leo

00:23
Leao "cuore" Milan: parole da brividi

Leao "cuore" Milan: parole da brividi

01:58
Ecco Sarr e Woltemade

Ecco Sarr e Woltemade

01:46
Milan, ci pensa Rabiot

Milan, ci pensa Rabiot

01:56
Napoli, luci e ombre

Napoli, luci e ombre

01:43
Il "bomber" Calhanoglu

Il "bomber" Calhanoglu

01:09
La supermoviola Atalanta-Bologna

La supermoviola Atalanta-Bologna

01:03
La supermoviola Roma-Lecce

La supermoviola Roma-Lecce

01:30
Gasp, elogi e rilancio

Gasp, elogi e rilancio

03:04
Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

I più visti di Palermo

Palermo e Puma svelano la nuova maglia 2026/27 | FOTO

Sampdoria nel baratro, incubo e retrocessione in C. Frosinone-Salernitana ai playout

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Addio ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo: "Ci vediamo allo stadio, per sempre". Segre: "Lotterò per te"

Il Palermo porta la spiaggia di Mondello sulla terza maglia

Serie B: la Cremonese batte lo Spezia, la Samp spera