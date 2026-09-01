Il Palermo svela il nuovo Neon Kit 2026/27: torna lo storico logo del 1987

Nel nuovo kit, l’uso moderno dei colori fa da cornice al ritorno, per la prima volta nella storia del club, al logo del 1987, nella stagione che ne celebra il quarantesimo anniversario: uno scudo con bande diagonali e la prima aquila rivolta verso destra, a indicare il movimento “in avanti”. In questo scenario, anche la storia si trasforma: lo scudo storico viene rielaborato in una forma semplificata, monocromatica e senza scritte per dialogare con il linguaggio del presente. È qui che il Neon kit trova il suo equilibrio: non tra passato e futuro, ma nel punto in cui i due si incontrano e si accendono a vicenda. Un omaggio alla città e al club, entrambi ugualmente capaci di cambiare pelle senza perdere sé stessi, di evolversi senza mai smettere di riconoscersi.