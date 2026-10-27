Serie B: il Modena è secondo da solo, bene anche l’Ascoli. Mantova ko

Colpaccio esterno nel finale del Modena, che sale al secondo posto in solitaria grazie al 2-1 sul campo del Vicenza in rimonta. Buona partenza dei veneti, che al 13’ riescono a stappare la partita grazie all’autorete emiliana di Nieling. La reazione dei Canarini è immediata, e al 17’ Belotti pareggia i conti, innescato da Caso. I padroni di casa tornano a premere forte sull’acceleratore, ma al duplice fischio il punteggio è ancora sull’1-1. Tutta la ripresa è invece completamente appannaggio degli ospiti: per il gol partita però gli uomini di Galloppa devono aspettare l’89’, quando Ambrosino arriva al limite dell’area e buca Gagno con il destro, per il 2-1 finale che completa la rimonta. Il Modena sale a 19 punti, dieci in più rispetto ai 9 totalizzati fin qui dal Vicenza.