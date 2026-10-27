Serie B: il Modena è secondo da solo, bene anche l’Ascoli. Mantova ko

Nel nono turno di Serie B sorride il Modena, secondo in solitaria grazie al 2-1 in casa del Vicenza nel segno di Belotti e Ambrosino. Convince anche l’Ascoli, terzo grazie al 2-0 su una Sampdoria in crisi nera. Cade invece il Mantova, ko 2-0 in casa con la Cremonese. Finiscono 1-1 sia Entella-Avellino che Benevento-Catanzaro, mentre arrivano le vittorie casalinghe del Cesena (2-1 all’Empoli) e del Padova (2-0 sul Sudtirol).
VICENZA-MODENA 1-2
Colpaccio esterno nel finale del Modena, che sale al secondo posto in solitaria grazie al 2-1 sul campo del Vicenza in rimonta. Buona partenza dei veneti, che al 13’ riescono a stappare la partita grazie all’autorete emiliana di Nieling. La reazione dei Canarini è immediata, e al 17’ Belotti pareggia i conti, innescato da Caso. I padroni di casa tornano a premere forte sull’acceleratore, ma al duplice fischio il punteggio è ancora sull’1-1. Tutta la ripresa è invece completamente appannaggio degli ospiti: per il gol partita però gli uomini di Galloppa devono aspettare l’89’, quando Ambrosino arriva al limite dell’area e buca Gagno con il destro, per il 2-1 finale che completa la rimonta. Il Modena sale a 19 punti, dieci in più rispetto ai 9 totalizzati fin qui dal Vicenza.
ASCOLI-SAMPDORIA 2-0
L’Ascoli continua a sognare in grande, 2-0 casalingo alla Sampdoria e terzo posto solitario alle spalle di Palermo e Modena. I marchigiani dominano in lungo e in largo nel corso della prima frazione di gioco, che però si conclude senza marcature. Per il vantaggio i bianconeri devono aspettare il 55’, quando Brunori apparecchia per l’1-0 di Silipo. I blucerchiati accennano una tiepida reazione dopo il gol incassato, ma nel loro miglior momento arriva il colpo del ko: all’82’ il cross di Corradini viene deviato sfortunatamente nella propria porta da Abildgaard, per il definitivo 2-0. L’Ascoli sale a 18 punti, Sampdoria sempre penultima e appaiata all’ultimo posto del Catanzaro, a quota 5 punti.
MANTOVA-CREMONESE 0-2
Secondo ko stagionale del Mantova, che cade rovinosamente per 2-0 in casa contro la Cremonese. Avvio a razzo dei grigiorossi, che dopo pochi secondi riescono subito a sbloccare il match con Bonazzoli al primo minuto. I Virgiliani si accendono e provano a rispondere dominando a lungo nel primo tempo, che però si chiude con gli ospiti avanti di una rete. Gli uomini di Modesto provano a pareggiare in tutti i modi anche dopo l’intervallo, ma all’80’ Nasti sfrutta l’assist di Lordkipanidze e chiude la pratica. Nel finale i grigiorossi restano anche in dieci, a causa dell’espulsione di Barbieri, ma il risultato non cambia. Il Mantova scivola al quarto posto, fermo a 17 punti: sale a quota 9 la Cremonese.
LE ALTRE PARTITE
Quinta piazza per il Benevento, ripreso sull’1-1 in casa dal fanalino di coda Catanzaro: dopo il vantaggio campano su rigore di Salvemini al 51’ i calabresi rispondono al 92’ con Buso. Frena il Sudtirol, agganciato a quota 13 punti in classifica dal Padova, che si impone 2-0 con le reti di Artistico (19’) e Capelli (87’). L’Avellino rimane ai piedi della zona play-off salvandosi al 94’ in casa dell’Entella, Adamo firma il definitivo 1-1 dopo il vantaggio ligure di Tirelli (27’), mentre il Cesena piega 2-1 l’Empoli: dopo il gol che sblocca la gara al 39’ del solito Shpendi i toscani pareggiano i conti al 62’ con Saporiti, ma l’autorete di Seghetti al 74’ regala i tre punti ai romagnoli.