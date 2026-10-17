Serie B, il Palermo vince a Mantova e allunga in testa. Ok Entella, Carrarese e Pisa

In Serie B la sfida tra le prime due della classe va al Palermo, che vince 2-0 a Mantova grazie alle reti di Segre e Hernani. Nelle partite delle 15:00 l’Entella supera 2-1 il Padova con le reti di Annoni e Guiu, bravi a ribaltare lo svantaggio dato dall’autogol di Di Mario. Stesso risultato anche per la Carrarese, che batte il Modena a cui non basta il terzo gol consecutivo di Belotti. Finisce 1-1 Ascoli-Empoli; 2-2 tra Benevento e Vicenza.
MANTOVA-PALERMO 0-2
La partita del Martelli comincia subito su ritmi piuttosto alti, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e danno vita a un bel primo tempo. Le migliori occasioni le ha il Mantova, soprattutto con Ruocco, che al 41’ di fatto si divora la possibilità di portare avanti i suoi. Per gli ospiti le chance più grosse le hanno invece Johnsen e Pohjanpalo, ma in entrambi i casi Bardi si fa trovare pronto.
Nella ripresa, dopo un inizio interlocutorio, i rosanero crescono e al 62’ vanno avanti con Segre, bravo a mettere in porta la respinta del portiere avversario, che aveva parato una conclusione di Palumbo. Il Mantova accusa il colpo e all’86’ Hernani chiude il match con il definitivo 2-0: il centrocampista è bravo a sfruttare un errore della difesa avversaria e a battere Bardi. Il Palermo vince così lo scontro al vertice e sale a +5 proprio sul Mantova.
LE ALTRE PARTITE
Nelle partite delle 15:00 finisce 1-1 tra Ascoli ed Empoli, con entrambe le reti nel primo tempo. Passano in vantaggio i toscani con Ceesay al 14’, risponde Rizzo al 26’. Finisce pari anche tra Benevento e Vicenza: i padroni di casa vanno avanti di due gol grazie a Siatounis e Kouan, ma nella ripresa Corazza prima, e Caferri poi, portano i veneti sul definitivo 2-2. Vittoria importante per la Carrarese, che si allontana dalla zona playout e ferma la corsa del Modena. Abiuso la sblocca dopo un minuto e Rubino raddoppia a inizio ripresa; la terza rete consecutiva di Belotti non riesce ad avviare la rimonta emiliana. Vince 2-1 anche l’Entella, che sul campo del Padova rimonta lo svantaggio iniziale (autogol di Di Mario) grazie ai gol di Annoni e Guiu nel secondo tempo.
PISA-CREMONESE 3-1
Prosegue la risalita del Pisa, che vince la sfida tra le retrocesse dalla Serie A: è 3-1 sulla Cremonese. I nerazzurri giocano in casa e partono in modo arrembante, sbloccandola subito: Pittarello e Moreo orchestrano l'azione che porta al piattone vincente di Tramoni. Sono passati solo tre minuti e il Pisa è in vantaggio, con la partita che sembra favorevole ai toscani: Moreo e Correia sfiorano il bis, chances anche per Pittarello. Licina risveglia però la Cremonese, che pareggia al 32' col capolavoro balistico di Berti. Protesta il Pisa, ma è tutto regolare e si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa Pecchia inserisce subito Lickunas, ma i suoi si spengono progressivamente e non danno seguito alla grande chance mancata da Grassi. Il Pisa riprende così campo, colpisce un palo con Correia e passa nuovamente al 79': Petagna trova Moreo sul filo del fuorigioco, doppio tiro e tap-in vincente per il vantaggio. Non c'è una reazione per la Cremonese, che affonda all'87': sponda involontaria di Luperto per Marras, tiro al volo e definitivo 3-1. Il Pisa ottiene dunque la terza vittoria nelle ultime cinque, salendo in 3a posizione: è aggancio al Modena a quota 13 punti, -6 dal Palermo. Nuovo stop, invece, per la Cremo: solo sei punti in sette gare per i grigiorossi, a secco di vittorie da quattro gare.