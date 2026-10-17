Serie B, il Palermo vince a Mantova e allunga in testa. Ok Entella, Carrarese e Pisa

PISA-CREMONESE 3-1

Prosegue la risalita del Pisa, che vince la sfida tra le retrocesse dalla Serie A: è 3-1 sulla Cremonese. I nerazzurri giocano in casa e partono in modo arrembante, sbloccandola subito: Pittarello e Moreo orchestrano l'azione che porta al piattone vincente di Tramoni. Sono passati solo tre minuti e il Pisa è in vantaggio, con la partita che sembra favorevole ai toscani: Moreo e Correia sfiorano il bis, chances anche per Pittarello. Licina risveglia però la Cremonese, che pareggia al 32' col capolavoro balistico di Berti. Protesta il Pisa, ma è tutto regolare e si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa Pecchia inserisce subito Lickunas, ma i suoi si spengono progressivamente e non danno seguito alla grande chance mancata da Grassi. Il Pisa riprende così campo, colpisce un palo con Correia e passa nuovamente al 79': Petagna trova Moreo sul filo del fuorigioco, doppio tiro e tap-in vincente per il vantaggio. Non c'è una reazione per la Cremonese, che affonda all'87': sponda involontaria di Luperto per Marras, tiro al volo e definitivo 3-1. Il Pisa ottiene dunque la terza vittoria nelle ultime cinque, salendo in 3a posizione: è aggancio al Modena a quota 13 punti, -6 dal Palermo. Nuovo stop, invece, per la Cremo: solo sei punti in sette gare per i grigiorossi, a secco di vittorie da quattro gare.