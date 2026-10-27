Gol di Thorstvedt o autogol di Sutalo? La decisione della Lega Serie A

27 Ott 2026 - 21:14
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 Thorstvedt  © Getty Images

 Thorstvedt  © Getty Images

Gol di Thorstvedt o autogol di Sutalo? Alla fine della gara tra Sassuolo e Lazio i fantallenatori avevano una sola domanda in testa dopo che al minuto 7 i neroverdi hanno pareggiato momentaneamente 1-1 grazie a una conclusione di Thorstvedt deviata da Sutalo. La Lega Serie A ha valutato con attenzione le immagini a disposizione per decretare l'assegnazione del gol e ha optato per l'autogol del difensore della Lazio. Le immagini hanno mostrato che il tiro del calciatore neroverde era fuori dallo specchio della porta. Come riportato dal regolamento per l'assegnazione gol/autogol, la dinamica porta all'assegnazione del -2 per Sutalo, niente bonus invece per i fantallenatori di Thorstvedt. 

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