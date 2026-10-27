Lazio, Zaccagni: "Sembrava di giocare in casa. Gol per mio zio che non passa un bel momento"

27 Ott 2026 - 21:06
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© italyphotopress

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La Lazio sbanca il Mapei rifilando sei schiaffi al Sassuolo e si prende la testa della classifica. Tra i protagonisti Mattia Zaccagni, che ha parlato così ai microfoni di Dazn nel post partita: “Siamo veramente contenti di come abbiamo iniziato questa stagione. Esultanza? Per mio zio, che non sta passando un bel momento. Però ne uscirà sicuramente. Tifosi? Sembrava di giocare in casa, quando abbiamo loro, le gambe sono più leggere, in casa mancano, gliel’ho detto anche stasera. Noi sappiamo ciò che pensano e andiamo avanti così. Primo posto in classifica? Conta poco, il campionato è appena iniziato. Guardiamo partita per partita e vediamo le soddisfazioni che possiamo toglierci”.

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