SERIE B

Sampdoria, salta il ritorno di Giampaolo. Squadra affidata a Lombardo, poi il nuovo tecnico

Niente accordo col tecnico nonostante la trattativa avanzata. Dopo l'esonero di Corradi si valutano le piste che portano a D'Angelo, Zanetti, D'Aversa e Mignani

20 Ott 2026 - 11:03
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Si va verso la fumata nera per quella che poteva essere la terza esperienza alla Sampdoria per Marco Giampaolo. Il nuovo ritorno del tecnico sulla panchina dei blucerchiati - dopo le esperienze del 2016-19 e 2022 in Serie A - è saltato a un passo dalla firma: niente accordo economico né sulla durata del contratto, con alcuni problemi legati alla composizione dello staff tecnico. Giampaolo avrebbe dovuto prima risolvere l'accordo in essere con la Cremonese, da cui è stato esonerato a inizio settembre. La società grigiorossa era ben disposta all'accordo con l'ex allenatore. 

Una situazione che obbliga la Samp a un'altra svolta, per una decisione che sembrava già presa. Dopo l'esonero di Bernardo Corradi, il club è intanto senza una guida tecnica stabile e il gruppo è stato affidato ancora una volta ad Attilio Lombardo. A questo punto, potrebbe essere proprio l'ex centrocampista ad andare in panchina per le delicatissime sfide in casa di Sudtirol e Ascoli, tra sabato e martedì prossimo.

Partite da non sbagliare dopo l'ultimo ko interno con l'Arezzo, che ha relegato la Sampdoria all'ultimo posto in classifica in Serie B con appena 4 punti in 7 giornate e i nuovi timori per una possibile retrocessione in Serie C, già evitata per un soffio nel maggio 2025 dopo il verdetto negativo del campo, prima della penalizzazione del Brescia che permise ai blucerchiati di disputare i playout poi vinti con la Salernitana. 

Tra i nomi per il nuovo allenatore, in lista ci sono D'Angelo, Zanetti, D'Aversa e Mignani, spiega Telenord. Da non sottovalutare nemmeno la pista che porterebbe a Marco Baroni, in caso di esonero dal Verona nelle prossime giornate. 

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