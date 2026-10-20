Sampdoria, salta il ritorno di Giampaolo. Squadra affidata a Lombardo, poi il nuovo tecnico

Si va verso la fumata nera per quella che poteva essere la terza esperienza alla Sampdoria per Marco Giampaolo. Il nuovo ritorno del tecnico sulla panchina dei blucerchiati - dopo le esperienze del 2016-19 e 2022 in Serie A - è saltato a un passo dalla firma: niente accordo economico né sulla durata del contratto, con alcuni problemi legati alla composizione dello staff tecnico. Giampaolo avrebbe dovuto prima risolvere l'accordo in essere con la Cremonese, da cui è stato esonerato a inizio settembre. La società grigiorossa era ben disposta all'accordo con l'ex allenatore.