Sassuolo, Aquilani: "Dobbiamo solo chiedere scusa"

"Dobbiamo solo chiedere scusa. Questa fragilità difensiva ci deve allarmare": Alberto Aquilani è telegrafico dopo la pesante sconfitta del suo Sassuolo in casa, contro la Lazio. "La partita - dice - era già chiusa dopo l'espulsione di Thorsvedt. La cosa brutta è che era evidente che ogni volta che loro superavano il centrocampo avevi l'impressione che potessero segnare. È già successo, io non sono riuscito a porre rimedio". Il tecnico ha provato a scuotere la squadra. "Deve essere chiaro a tutti che il nostro obiettivo e' salvarci, non ce ne sono altri. Qualche volta dobbiamo mettere in campo un po' di 'ignoranza'".