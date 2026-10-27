Paura per Arditi prima di Benevento-Catanzaro: perde conoscenza e va in ospedale

L'allarme è scattato subito grazie al pronto intervento dei compagni di squadra, che hanno richiamato l'attenzione dello staff medico. I sanitari della Misericordia sono entrati immediatamente in azione per prestare le prime cure. Fortunatamente il calciatore ha ripreso i sensi nel giro di poco tempo e la situazione è apparsa subito sotto controllo; a scopo cautelativo, Arditi è stato comunque trasportato in ospedale per svolgere gli accertamenti del caso. L'episodio ha causato solo un lieve ritardo nell'inizio del match, che è cominciato con 15 minuti di ritardo.