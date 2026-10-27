Venezia, Nicola: "Con l'Inter bisogna essere perfetti per fare punti"

27 Ott 2026 - 19:04
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"Dobbiamo essere perfetti, cercando di fare un altro passetto in avanti". Davide Nicola presenta così la sfida di domani sera al Penzo contro l'Inter di Cristian Chivu, col Venezia chiamato a reagire dopo la sconfitta di Genova che lo ha lasciato all'ultimo posto in classifica. Il tecnico arancioneroverde non si sbilancia sulla formazione che metterà in campo ma si concentra sull'atteggiamento. "L'Inter sa fare molte cose e tutte bene, ma questo non significa che sia ingiocabile. Dovremo avere ambizione e conoscere i nostri limiti, con umiltà". Nicola guarda anche al percorso di crescita della squadra, reduce dalla vittoria sul Napoli e dal ko contro il Genoa. "A Marassi abbiamo avuto i numeri per meritare di vincere, concedendo meno che in qualsiasi altra partita. Eppure abbiamo perso: questa è la Serie A. Non basta fare le cose bene, bisogna farle meglio degli altri". Possibili novità di formazione, grazie ai recuperi di Busio e Bella-Kotchap, entrambi reinseriti nel gruppo per ritrovare il ritmo partita. "Il capitano mi è sempre piaciuto da avversario, lo vedo come mezzala. C'è anche Dagasso che è un giovane di prospettiva, intelligente, con qualità di palleggio: può fare sia il play sia la mezzala". Tra i convocati torna anche Duncan - ex di giornata - che Nicola conosce dai tempi in cui lo allenava in Serie B. "È un giocatore intelligente, sa stare nel gruppo e si è sempre allenato con il giusto spirito. Lo useremo se servirà alla causa". Il tecnico dei lagunari ha confermato che ci saranno cambi rispetto alla formazione vista a Genova, anche per gestire gli impegni ravvicinati in vista della successiva sfida di domenica con il Como. Ancora prematuro, invece, il rientro di Adorante, che Nicola non ha ancora potuto valutare sul campo. Quanto ai giovani, l'allenatore invita alla prudenza: "Bisogna strutturare un percorso di crescita adeguato e metterli in campo quando ci sono le condizioni".

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