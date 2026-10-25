Serie B: il Palermo continua a volare, 2-1 alla Carrarese

Settima vittoria in otto partite per il Palermo, imbattuto e in vetta alla classifica nuovamente a +5 sul Mantova grazie al 2-1 al Barbera sulla Carrarese. I toscani premono forte sull’acceleratore in avvio, ma verso metà del primo tempo l’inerzia si sposta dalla parte dei padroni di casa. Al 26’ ecco che arriva il vantaggio rosanero, con Hernani che si invola sul fondo sulla sinistra e apparecchia per il mancino vincente di Johnsen. Gli ospiti accusano il colpo, ma gli uomini di Inzaghi non riescono ad approfittare del momento e il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature. In avvio di ripresa la formazione allenata da Pagliuca ritrova un po’ di coraggio, e al 74’ riesce anche a trovare il pareggio grazie a Rubino. A continuare a lanciare i siciliani ci pensa l’ormai solito Vavasorri, che di sinistro all’80’ risolve il match e segna il definitivo 2-1. Il Palermo sale a 22 punti, in vetta e con cinque punti di vantaggio sul Mantova. Resta invece in zona play-out la Carrarese, alla quinta sconfitta (7 punti totali).