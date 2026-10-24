Serie B: il Mantova torna alla vittoria, dilaga il Modena. Sampdoria beffata al 96’

L‘ottava giornata di Serie B vede il successo del Mantova per 1-0 in casa dell’Entella, con i lombardi che mettono così pressione alla capolista Palermo, portandosi a -2 dai rosanero di Pippo Inzaghi. Il Modena regola 3-0 il Cesena (in dieci dal 5’), mentre il Sudtirol strappa il pareggio nel recupero alla Sampdoria del neo tecnico D'Angelo. Il Padova vince di misura ad Avellino, la Juve Stabia a Cremona nello scontro diretto nelle retrovie della classifica.
ENTELLA-MANTOVA 0-1
L’Entella accoglie il Mantova allo Stadio Comunale di Chiavari, dove i lombardi sbloccano lo score dopo appena dieci minuti di gara. Innescato da Del Lungo, Gliozzi timbra infatti il vantaggio ospite, segnando il gol che finisce col risolvere la disputa e riportare al successo i Virgiliani.
MODENA-CESENA 3-0
Il Cesena fa tappa al Braglia per la sfida contro il Modena e indirizza la partita già nel primo tempo. I romagnoli restano infatti in dieci al 5’, per il rosso diretto a Fiori, e i Canarini ne approfittano, prendendo il largo in appena sedici minuti. Il ‘Gallo‘ Belotti, tornato ad alzare la cresta in questo avvio di Serie B, sigla una doppietta tra il 19’ e il 32’ (sono già 5 le reti dell’ex Torino in campionato), mentre Frabotta inciampa nell’autogol che vale il tris per i padroni di casa al 35’. Nel secondo tempo, gli emiliani si limitano ad amministrare.
SUDTIROL-SAMPDORIA 1-1
Il Druso fa da sfondo a Sudtirol-Sampdoria, match che vede Verschaeren portare avanti gli ospiti al 34’, su assist di Begic. La squadra ora allenata da Luca D’Angelo, oggi al suo esordio dopo essere subentrato all’esonerato Corradi, va però solo a un passo dalla vittoria, visto che Molina pareggia i conti al 96’ su calcio di rigore.
LE ALTRE PARTITE
L’Avellino perde 1-0 contro il Padova al Partenio, impianto in cui a decidere il match è Zuelli (20’). La Cremonese cade invece 1-0 contro la Juve Stabia allo Zini: in gol Bellich (24’).