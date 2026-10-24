Serie B: il Mantova torna alla vittoria, dilaga il Modena. Sampdoria beffata al 96’

MODENA-CESENA 3-0

Il Cesena fa tappa al Braglia per la sfida contro il Modena e indirizza la partita già nel primo tempo. I romagnoli restano infatti in dieci al 5’, per il rosso diretto a Fiori, e i Canarini ne approfittano, prendendo il largo in appena sedici minuti. Il ‘Gallo‘ Belotti, tornato ad alzare la cresta in questo avvio di Serie B, sigla una doppietta tra il 19’ e il 32’ (sono già 5 le reti dell’ex Torino in campionato), mentre Frabotta inciampa nell’autogol che vale il tris per i padroni di casa al 35’. Nel secondo tempo, gli emiliani si limitano ad amministrare.