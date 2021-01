Serie B: il Lecce non molla mai, Empoli ripreso al 90’

SERIE B

Nella 19esima giornata di Serie B Lecce ed Empoli si dividono il bottino con un pareggio per 2-2, in una gara recuperata incredibilmente all’ultimo dall’undici di Corini. Su corner il vantaggio toscano firmato da Haas al 33’, raddoppiato a inizio ripresa dall’ex La Mantia. A 11’ dalla fine la rete di Mancosu suona la carica per i giallorossi, che trovano il pareggio all’ultimo minuto regolamentare con una bella conclusione di Rodriguez.

Match incredibile al Via del Mare, con un pareggio che matura solo negli ultimissimi minuti. L’Empoli arriva in Puglia reduce dalla manita da urlo alla Salernitana e il buon momento si conferma al 33’, quando il calcio d’angolo di Stulac trova un ottimo anticipo di Haas per lo 0-1. La squadra di Dionisi merita il vantaggio all’intervallo, come i primi minuti della ripresa confermano. Passano infatti un centinaio di secondi dal rientro in campo e i toscani ribadiscono il tentativo di fuga in classifica: Bajrami se ne va sulla destra e serve un velenoso radente in mezzo all’area, che La Mantia arpiona per il gol dell’ex. Il Lecce sull’altro versante deve ringraziare il portiere Gabriel, perché è lui a sbarrare due volte la porta a Bajrami e a evitare un tris pesante. Questo permette ai giallorossi di Corini di cominciare la rimonta, con le speranze che si riaccendono al 34’: un’azione manovrata porta Listkowski ad armare il sinistro di Mancosu, che appena dentro l’area sorprende Brignoli. All’Empoli sembrano venire meno le certezze e i padroni di casa spingono con molta più convinzione. Il buon lavoro fatto dai ragazzi di Dionisi si sgretola quindi all’ultimo minuto regolamentare, con la botta di Rodriguez che si infila sotto il sette e fissa il tabellone sul 2-2. L’Empoli non dà quindi continuità alle ultime due vittorie e può solo rimproverarsi di non aver gestito al meglio una gara tra le sue mani. Il Lecce si prende invece un punto importante che dà morale e conferma i pugliesi al sesto posto in classifica.