Serie B: il Frosinone piega il Bari. Tris per Pescara e Avellino, super Insigne

FROSINONE-BARI 2-1

La lotta per la promozione in Serie A è ancora apertissima. Il Frosinone si avvicina al Monza secondo grazie al 2-1 sul Bari che invece resta in zona playout. Si comincia subito forte, perché dopo 8 minuti ci sono già i primi due gol del match: Moncini sfonda sulla destra e mette al centro per Rao, al terzo gol nelle ultime due partite con un destro sotto la traversa. Passano sei minuti, però, e Fini conclude di sinistro dopo una serpentina sul primo palo: 1-1 e palla al centro. Il match si decide a inizio secondo tempo: al 53', infatti, Corrado riceve da Fini e con un sinistro in area firma la rimonta dei padroni di casa. Inutile il finale: Frosinone a 62 punti e terzo con il doppio dei punti del Bari, che a oggi farebbe il playout con l'Entella.



CARRARESE-SAMPDORIA 2-0

Torna a vincere la Carrarese, che piega 2-0 una Sampdoria ancora pericolosamente vicina alla zona calda, visto che ha gli stessi punti di Bari ed Entella. I toscani troverebbero l'1-0 già dopo 6 minuti, ma il gol di Abiuso viene annullato per fallo. Nella ripresa la sblocca Hasa, che da zero metri deve solo spingere in porta l'assist dalla destra di Cicconi. Piove sul bagnato in casa blucerchiata, perché Salvatore Esposito rimedia due gialli e lascia i liguri in dieci. Nel finale, gli ospiti sbagliano col palleggio in uscita, Viti atterra Zanon e al 95' c'è il rigore del 2-0 realizzato da Finotto.



LE ALTRE PARTITE

Lorenzo Insigne continua a far sognare la rimonta salvezza al Pescara che, dopo il 3-0 sull'Entella, è a -2 dalla salvezza. Il Delfino vince trascinato dall'ex Napoli che non ha ancora sbagliato una partita. Nel primo tempo regala due assist: al 20' a Cagnano e soprattutto al 43' a Caligara che firma il 2-0 ad un passo dall'intervallo. Nella ripresa, poi, lo stesso Insigne si mette in proprio e fa 3-0. Il Pescara ha 29 punti: 11 sono arrivati nelle ultime 5 partite. Fondamentale anche il successo, il terzo di fila, dell'Avellino: 3-2 al Südtirol per i campani, che passano al 24' con Patierno. I bolzanini pareggiano dal dischetto al 52' con Cariraghi e replicano anche con Pecorino (75') a Besaggio (72'). Alla fine, però, la decide all'80' l'ex Monza Izzo. I Lupi salgono a 39 punti, sorpassando proprio il Südtirol: Ballardini è ora addirittura a -1 dai playoff.