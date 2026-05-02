Il Psg pensa al Bayern: 2-2 con il Lorient, il Lens può accorciare
ll Paris Saint-Germain, con tante riserve nell'undici di partenza, si fa fermare in casa dal Lorient, pareggiando 2-2. Poco male per la squadra di Luis Enrique, che resta a +7 dal Lens (che però ha una gara in meno, da giocare contro il Nizza). I parigini stanno già pensando al ritorno da giocare contro il Bayern Monaco. Vantaggio parigino con Mbaye, pari di Pagis, due a uno segnato da Zaire-Emery, prima del 2-2 finale messo a segno da Aiyegun.