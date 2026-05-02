Lo Schalke 04 di Dzeko torna in Bundesliga dopo 5 anni

02 Mag 2026 - 23:00
© Getty Images

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Cinque anni d'attesa evaporati in una serata: lo Schalke 04 torna in Bundesliga per la prima volta dopo la retrocessione del 2021. Decisiva la vittoria di sabato sera contro il Dusseldorf, un 1-0 firmato da Karaman. Tra i protagonisti, l'ex portiere del Liverpool, Loris Karius, e l'attaccante Edin Dzeko, tornato in Germania a gennaio dopo la breve parentesi con la Fiorentina. Per l'attaccante bosniaco, 6 reti e 3 assist in 9 gare, prima di fermarsi per un infortunio alle spalle e rientrare da subentrato solo nella sfiga valsa la promozione a due turni dalla fine. 

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