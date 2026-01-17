Logo SportMediaset

Serie B: il Frosinone in dieci rimonta il Monza all’88’, tris del Venezia

È 2-2 al Brianteo tra brianzoli e ciociari, con un uomo in meno dal 77’. I lagunari ribaltano il Catanzaro

17 Gen 2026 - 17:11
© Getty Images

© Getty Images

La 20ª giornata di Serie B vede il pirotecnico pareggio tra il Monza e il Frosinone nel big match del Brianteo. In dieci dal 77’, i ciociari riescono comunque a pareggiare 2-2 in trasferta, con Monterisi a fissare il pari finale all’88’. La squadra di Alvini resta così capolista, ma vede avvicinarsi a -1 il Venezia: i lagunari passano infatti 3-1 sul Catanzaro. Il Sudtirol batte invece 1-0 l’Empoli, il Mantova 2-1 il Padova e la Carrarese 2-1 l’Avellino.

MONZA-FROSINONE 2-2
Il Brianteo fa da sfondo al big match d’altissima classifica tra Monza e Frosinone, sfida che si stappa già al 4’, quando Ghedjemis sorprende la difesa lombarda in contropiede e porta in vantaggio gli ospiti. Rapuano assegna poi un calcio di rigore al decimo a favore dei ciociari, ma il Var lo richiama al monitor per rivedere l’azione: l’arbitro cambia quindi la sua decisione, togliendo il penalty e punendo Bracaglia per simulazione con un cartellino giallo. Il Monza prova allora a scuotersi e al 23’ trova improvvisamente il pareggio con Hernani, ribaltando poi tutto al 74’: a timbrare il 2-1 per i brianzoli è Petagna, dopo la bella giocata di Azzi. Il Frosinone accusa il colpo e al 77’ resta pure in dieci: Kone viene infatti espulso per somma di ammonizioni. Nonostante l’uomo in meno, la formazione di Alvini trova però il 2-2 all’88’: a inzuccare il pari è Monterisi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Frosinone si porta così a 42 punti e tiene invariato il proprio vantaggio sul Monza, ora a 38 punti.

VENEZIA-CATANZARO 3-1
Il Venezia accoglie il Catanzaro al Penzo, dove al 6’ sono le Aquile ad andare in gol: a segnare è D’Alessandro, favorito da uno Stankovic imperfetto. La squadra di Stroppa non ci sta e al 18’ pareggia subito con Busio, più lesto di tutti nell’avventarsi sull’assist involontario di Adorante. I lagunari si ritrovano poi con un uomo in più dal 73’: Verrengia viene infatti espulso (dopo revisione al Var) per aver toccato con la mano un pallone al limite della propria area, fermando un’azione da gol avversaria. Il Venezia prova allora a sfruttare la superiorità numerica e si conquista un calcio di rigore che cambia le sorti del match: Kike Perez viene abbattuto in area e Adorante fa 2-1 dal dischetto all’86’. A chiudere ogni discorso è quindi Casas al 94’, con il 3-1 finale che permette al Venezia di portarsi a 41 punti, a -1 dal primo posto. Il Catanzaro resta a 31.

LE ALTRE PARTITE
A festeggiare un successo è anche il Sudtirol, 1-0 al Castellani contro l’Empoli: Pecorino (24’) fa esultare l’Alto. I bolzanini salgono così a 22 punti, i toscani restano a 27. A quota 19 in classifica si porta invece il Mantova, vincente 2-1 sul Padova: all’Euganeo è Mensah (33’ e 65’) a siglare una doppietta per i lombardi, mentre Lasagna (81’) segna per i biancoscudati. I veneti rimangono dunque a 25 punti, mentre la Carrarese sale a 26 punti. I giallazzurri sconfiggono 2-1 l’Avellino al Partenio: Biasci (2’) porta avanti i padroni di casa, Rubino (13’) pareggia per gli ospiti e Abiuso (71’) ribalta tutto. In virtù di questo risultato, gli irpini restano a 25 punti.

serie b
monza
frosinone

