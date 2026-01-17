Serie B: il Frosinone in dieci rimonta il Monza all’88’, tris del Venezia

MONZA-FROSINONE 2-2

Il Brianteo fa da sfondo al big match d’altissima classifica tra Monza e Frosinone, sfida che si stappa già al 4’, quando Ghedjemis sorprende la difesa lombarda in contropiede e porta in vantaggio gli ospiti. Rapuano assegna poi un calcio di rigore al decimo a favore dei ciociari, ma il Var lo richiama al monitor per rivedere l’azione: l’arbitro cambia quindi la sua decisione, togliendo il penalty e punendo Bracaglia per simulazione con un cartellino giallo. Il Monza prova allora a scuotersi e al 23’ trova improvvisamente il pareggio con Hernani, ribaltando poi tutto al 74’: a timbrare il 2-1 per i brianzoli è Petagna, dopo la bella giocata di Azzi. Il Frosinone accusa il colpo e al 77’ resta pure in dieci: Kone viene infatti espulso per somma di ammonizioni. Nonostante l’uomo in meno, la formazione di Alvini trova però il 2-2 all’88’: a inzuccare il pari è Monterisi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Frosinone si porta così a 42 punti e tiene invariato il proprio vantaggio sul Monza, ora a 38 punti.



VENEZIA-CATANZARO 3-1

Il Venezia accoglie il Catanzaro al Penzo, dove al 6’ sono le Aquile ad andare in gol: a segnare è D’Alessandro, favorito da uno Stankovic imperfetto. La squadra di Stroppa non ci sta e al 18’ pareggia subito con Busio, più lesto di tutti nell’avventarsi sull’assist involontario di Adorante. I lagunari si ritrovano poi con un uomo in più dal 73’: Verrengia viene infatti espulso (dopo revisione al Var) per aver toccato con la mano un pallone al limite della propria area, fermando un’azione da gol avversaria. Il Venezia prova allora a sfruttare la superiorità numerica e si conquista un calcio di rigore che cambia le sorti del match: Kike Perez viene abbattuto in area e Adorante fa 2-1 dal dischetto all’86’. A chiudere ogni discorso è quindi Casas al 94’, con il 3-1 finale che permette al Venezia di portarsi a 41 punti, a -1 dal primo posto. Il Catanzaro resta a 31.