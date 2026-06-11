Milan, Saelemaekers: "Peccato per la Champions, ma restiamo un grande club"

"È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione, ma il Milan resta comunque il Milan, un club mitico. In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita. Personalmente, ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande": lo dice il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti in vista dei Mondiali. Del caos che sta vivendo il club rossonero ancora senza i principali dirigenti e l'allenatore, Saelemaekers preferisce non parlare, come neppure del suo futuro: "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento".