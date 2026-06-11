Milan, Saelemaekers: "Peccato per la Champions, ma restiamo un grande club"

11 Giu 2026 - 13:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

"È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione, ma il Milan resta comunque il Milan, un club mitico. In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita. Personalmente, ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande": lo dice il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti in vista dei Mondiali. Del caos che sta vivendo il club rossonero ancora senza i principali dirigenti e l'allenatore, Saelemaekers preferisce non parlare, come neppure del suo futuro: "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento".

alexis saelemekers
milan
champions

Ultimi video

02:25
Guerra di nervi a Madrid

Guerra di nervi a Madrid

02:04
Coppa del Mondo al via

Coppa del Mondo al via

02:40
Mondiale, si parte oggi

Mondiale, si parte oggi

02:21
Il Mondiale dei campioni

Il Mondiale dei campioni

01:17
MCH BEVANDA HAALAND MCH

Haaland e la bevanda cinese alle erbe

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

01:58
Trevisani: "De Rossi e Fabregas vinceranno lo scudetto"

Trevisani: "De Rossi e Fabregas vinceranno lo scudetto"

00:37
MCH RIENTRO ARBITRO SOMALO MCH

Respinto dagli Usa, eroe in Patria: l'arbitro somalo Omar Abdulakadir Artan a Mogadiscio

01:03
MCH ARRIVO URUGUAY MONDIALI MCH

E' sbarcato a Cancun l'Uruguay, squadra al completo agli ordini di Marcelo Bielsa

01:27
MCH ARRIVO CROAZIA MONDIALI MCH

La Croazia di Modric, Perisic e Kovacic sbarca in Virginia

00:58
MCH ARRIVO UZBEKISTAN MONDIALI MCH

L'arrivo dell'Uzbekistan ai Mondiali: Fabio Cannavaro guida il corteo

02:24
VIDEO CARTONE FIFA NUOVE REGOLE MONDIALE MCH

Mondiale 2026, rivoluzione nel regolamento: dal Var alle perdite di tempo, ecco le novità

03:10
Milan, Glasner vicino ma per Rangnick strada in salita

Milan: Glasner vicino, ma per Rangnick il problema si chiama Ibra

02:02
Mercato Juve, l'Atletico alza le pretese per Sorltoth. C'è apertura su Kolo Muani

Mercato Juve, l'Atletico alza le pretese per Sorloth. C'è apertura su Kolo Muani

01:31
Trevisani: "Inter, pronta la rivoluzione a centrocampo: talento e qualità con Stankovic e Atta"

Trevisani fa la super Pagella di Atta: "Tecnica 9, tiro gli dò un bel…"

02:25
Guerra di nervi a Madrid

Guerra di nervi a Madrid

I più visti di Calcio

MCH RIENTRO ARBITRO SOMALO MCH

Respinto dagli Usa, eroe in Patria: l'arbitro somalo Omar Abdulakadir Artan a Mogadiscio

Tra Mondiale e mercato

Tra Mondiale e mercato

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

Mancini-Italia, è la scelta giusta? L'opinione di Riccardo Trevisani

Mancini-Italia, è la scelta giusta? L'opinione di Riccardo Trevisani

VIDEO CARTONE FIFA NUOVE REGOLE MONDIALE MCH

Mondiale 2026, rivoluzione nel regolamento: dal Var alle perdite di tempo, ecco le novità

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:24
Milan, Saelemaekers: "Peccato per la Champions, ma restiamo un grande club"
12:59
Lazio, i tifosi rispondono alla lettera di Lotito: "E' tardi, avanti con la protesta"
11:41
Monza, l'ad Baldissoni: "Bianco? Ci aspettiamo si dimetta"
10:00
Lazio: "Nessuna trattativa in corso per la vendita della società"
23:51
Accordo storico tra FIFA e FIFPRO: il sindacato calciatori entra nei processi decisionali del calcio mondiale