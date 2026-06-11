Roma: raduno il 13 luglio, dal 31 il ritiro in Galles

Già programmate due amichevoli, con il Cannes e con il Borussia Dortmund

11 Giu 2026 - 17:21
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La Roma riparte dal terzo posto di fine stagione e dal ritorno in Champions League. Il club - in una nota sul proprio sito - ha comunicato il calendario estivo degli uomini di Gasperini. Il raduno presso il centro tecnico "Fulvio Bernardini" è in programma il 13 luglio, durante la prima fase di allenamenti, la squadra sosterrà dei test a Trigoria contro alcune squadre locali. 

A seguire ci sarà la partenza per il ritiro in Galles che prenderà il via il 31 dello stesso mese con rientro previsto l'8 agosto (in questa settimana sono previste tre amichevoli). Nel frattempo sono ufficiali già due test match, il primo contro il Cannes (sempre di proprietà dei Friedkin) il 26 luglio, mentre il 15 agosto ci sarà l'impegno in trasferta contro il Borussia Dortmund, l'ultimo prima dell'inizio del campionato.

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