L'ex Inter Podolski rivela: "Rubati anello e gioielli dal cadavere di mia nonna"

11 Giu 2026 - 17:25
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Lukas Podolski ha reso pubblico un episodio avvenuto dopo la morte di sua nonna Helene. L'ex Inter ha sferrato un attacco durissimo a un ospedale di Colonia, accusato di aver fatto sparire dei gioielli del cadavere di sua nonna.

Secondo quanto riferito dall'ex bomber tedesco sua nonna è morta il 27 dicembre 2025 in un ospedale di Colonia. Quando il 9 gennaio 2026 l'impresario funebre è andato a prelevare la salma per il funerale, la fede nuziale e i gioielli d'oro non c'erano più: "Dal cadavere di mia nonna sono stati rubati la fede nuziale e i gioielli d'oro. Quando è morta in ospedale, li indossava ancora entrambi".
Quando però il corpo è stato consegnato alle pompe funebri, i gioielli non c'erano più. Podli è indignato: "È un vero e proprio disastro e uno scandalo", le parole rilasciate al quotidiano tedesco Bild. Podolski spiega che i gioielli erano stati lasciati sul corpo perché sua nonna avrebbe voluto essere sepolta con la sua fede nuziale. Un desiderio anche esplicitamente comunicato all'ospedale. La famiglia ha segnalato l'accaduto all'ospedale. Come riporta inoltre il Bild, una portavoce della clinica non avrebbe smentito il caso, ma avrebbe spiegato che la per motivi di tutela della privacy e dei dati personali non saranno rilasciate dichiarazioni ufficiali sul caso.

Podolski era molto legato alla nonna, come si può evincere dalle parole condivise sui social per la sua scomparsa: "Nonna, sei stata come una seconda madre per me mentre crescevo: hai sempre vegliato su di me, mi hai sempre protetto. Ci hai portato in Germania e mi hai dato la possibilità di diventare la persona che sono oggi. Ho imparato tantissimo da te, lezioni che porto con me ogni giorno.Continuerò a mettere in pratica ciò che mi hai insegnato. Te lo prometto. Vivrai per sempre nel mio cuore. Riposa in pace". 

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