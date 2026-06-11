Bologna, Tedesco si presenta: "Voglio giocatori coraggiosi. L'obiettivo? Divertirsi"

Dopo la firma del contratto qualche giorno fa, il nuovo allenatore del Bologna Domenico Tedesco è stato presentato oggi allo stadio Dall'Ara. "Sono felicissimo e molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. L'obiettivo è proseguire il percorso di crescita degli ultimi anni", le prime parole del tecnico rossoblu. Dal punto di vista del gioco, Tedesco si affiderà alla difesa a quattro, mentre per il modulo valuterà tra il 4-3-3 o il 4-2-3-1: "Mi piace un gioco fluido, offensivo, propositivo e con giocatori coraggiosi". Tra questi potrebbe esserci Riccardo Orsolini, anche se il 40enne di Rossano mette le mani avanti: "Per il momento ho parlato solo con De Silvestri, ma è logico che vorrei che Orsolini diventasse una bandiera di questo club". Nel nuovo Bologna potrebbero inoltre trovare molto spazio i giovani: "Mi piace lavorare con loro perché si vedono progressi e miglioramenti e ti dà soddisfazione. Ad alti livelli non conta l'età, quello che conta è la prestazione durante gli allenamenti e le partite, ma non l'età". Per i tifosi, e non solo, il messaggio è chiaro: "Divertiamoci".