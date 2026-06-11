Milan, senti Ibra: "In America il tifo è più soft, in Europa invece i tifosi ti aspettano sotto casa"

11 Giu 2026 - 22:53
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Da mesi nel mirino dei tifosi, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare dall'America dove svolgerà il compito di commentatore televiso durante i Mondiali. L'attuale consulente di RedBird si è focalizzato anche sulla differenza dei tifosi americani ed europei: "Quando ho giocato nei Galaxy, quando perdevamo uscivo dallo stadio e vedevo tifosi che ridevano, mangiando tacos, che ti aspettavano vicino la macchina. Insomma l'approccio era soft. In Europa invece se perdi una partita i tifosi non ti aspettano vicino la macchina, ti aspettano a casa. Al Psg ad esempio, quando giocavo con loro, ci lanciavano i coltelli in campo".

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