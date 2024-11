Serie B: il Cosenza riprende un Modena in dieci, l’anticipo si chiude 1-1

Archiviata l’ultima pausa Nazionali dell’anno, la Serie B torna in campo per la quattordicesima giornata di campionato. Ad aprire il turno è l’anticipo tra Cosenza e Modena, rispettivamente reduci da due successi contro Brescia e Carrarese a inizio novembre. Lupi e Canarini si presentato allo Stadio San Vito-Marulla appaiati a 14 punti, entrambi a centro classifica e tutti e due alla ricerca di qualche conferma. A partire meglio sono i padroni di casa, subito pericolosi con Strizzolo: l’ex di giornata si coordina benissimo al 7’, ma il suo tiro al volo si stampa sul palo alla sinistra di Gagno. Il Modena prova allora a rispondere con Caso in contropiede: decisivo è il recupero di Martino, bravo a chiudere l’avversario ormai a pochi passi da Micai. Gli ospiti però insistono e al 23’ passano avanti, con la rete di un incredulo Cotali: il centrocampista gialloblù viene dimenticato tutto solo nel cuore dell’area di rigore, dove può segnare con il mancino il suo primo gol in Serie B. Alla mezz’ora è quindi Florenzi a sfiorare il pareggio per il Cosenza, qualche istante prima del raddoppio mancato da Caso. Defrel si mangia invece per due volte il potenziale 2-0 a cavallo dei due tempi: l’ex Sassuolo completa quindi la sua serata da incubo al 59’, facendosi espellere per un brutto intervento su Kouan. Ad andare ancora vicino al pareggio per il Cosenza a un quarto d’ora dalla fine è di nuovo Florenzi: questa volta il suo destro sfiora il palo. I Lupi ora ne hanno decisamente di più e all’80’ trovano l’1-1: a riequilibrare il match è Mazzocchi, con una splendida semirovesciata al limite dell’area piccola. È il risultato finale, con entrambe le squadre che salgono così a quota 15 punti.