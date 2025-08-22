Serie B: il Cesena esordisce con i tre punti, Pescara ko 3-1 all'Adriatico

I romagnoli passano sul campo degli abruzzesi: tris nel segno di Shpendi
© ipp
Si apre anche il Campionato 2025/26 di Serie B: nella prima giornata il Cesena non sbaglia e si prende i tre punti sul campo del neopromosso Pescara. I bianconeri passano per 3-1 all’Adriatico, dopo un primo tempo non facile. Olzer (35’) risponde al vantaggio ospite di Blesa (31’), poi il solito Shpendi (48’) riporta avanti i romagnoli. Al 63’ Bisoli chiude la pratica, regalando la prima vittoria dell’anno a Mignani.
Tris del Cesena, che apre il suo Campionato strappando tre punti all’Adriatico contro il Pescara. Pronti via e gli ospiti cercano subito di spaventare la neopromossa, occupando la metà campo avversaria e spingendo forte sull’acceleratore. Per avere il primo gol di questa Serie B bisogna aspettare il 31’, quando Berti inventa per l’1-0 romagnolo targato Blesa. Gli abruzzesi reagiscono immediatamente: quattro minuti più tardi Olzer pareggia i conti, firmando l’1-1 con un bel sinistro da fuori area su assist di Graziani. I bianconeri tornano a premere forte prima dell’intervallo, ma al duplice fischio il punteggio è in parità. Gli uomini di Mignani, dopo la pausa, continuano sull’onda di fine primo tempo, e al 48’ tornano a mettere il muso avanti: Bastoni apparecchia per il destro preciso di Shpendi, che vale il 2-1 e il nuovo vantaggio romagnolo. La formazione allenata da Vivarini accenna una tiepida reazione, ma al 63’ viene punita definitivamente dal tris di Bisoli. Anche nella mezzora finale i padroni di casa provano in qualche modo ad accorciare le distanze, senza però riuscirci. Vince il Cesena 3-1 e parte con una vittoria in trasferta, Pescara ko al ritorno in Serie B.
