Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: il Cesena esordisce con i tre punti, Pescara ko 3-1 all'Adriatico

I romagnoli passano sul campo degli abruzzesi: tris nel segno di Shpendi

22 Ago 2025 - 22:31
© ipp

© ipp

Si apre anche il Campionato 2025/26 di Serie B: nella prima giornata il Cesena non sbaglia e si prende i tre punti sul campo del neopromosso Pescara. I bianconeri passano per 3-1 all’Adriatico, dopo un primo tempo non facile. Olzer (35’) risponde al vantaggio ospite di Blesa (31’), poi il solito Shpendi (48’) riporta avanti i romagnoli. Al 63’ Bisoli chiude la pratica, regalando la prima vittoria dell’anno a Mignani.

Tris del Cesena, che apre il suo Campionato strappando tre punti all’Adriatico contro il Pescara. Pronti via e gli ospiti cercano subito di spaventare la neopromossa, occupando la metà campo avversaria e spingendo forte sull’acceleratore. Per avere il primo gol di questa Serie B bisogna aspettare il 31’, quando Berti inventa per l’1-0 romagnolo targato Blesa. Gli abruzzesi reagiscono immediatamente: quattro minuti più tardi Olzer pareggia i conti, firmando l’1-1 con un bel sinistro da fuori area su assist di Graziani. I bianconeri tornano a premere forte prima dell’intervallo, ma al duplice fischio il punteggio è in parità. Gli uomini di Mignani, dopo la pausa, continuano sull’onda di fine primo tempo, e al 48’ tornano a mettere il muso avanti: Bastoni apparecchia per il destro preciso di Shpendi, che vale il 2-1 e il nuovo vantaggio romagnolo. La formazione allenata da Vivarini accenna una tiepida reazione, ma al 63’ viene punita definitivamente dal tris di Bisoli. Anche nella mezzora finale i padroni di casa provano in qualche modo ad accorciare le distanze, senza però riuscirci. Vince il Cesena 3-1 e parte con una vittoria in trasferta, Pescara ko al ritorno in Serie B.

serie b
pescara
cesena

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

02:11
DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

01:36
DICH GROSSO VIGILIA NAPOLI 22/8 DICH

Grosso: "Berardi ce lo teniamo stretto. E con lui inseguiremo i nostri obiettivi"

01:24
DICH NICOLA CREMONESE PRE MILAN DICH

Nicola: "Iniziamo il nostro percorso con forza ed entusiasmo"

01:45
DICH ITALIANO PRE ROMA DICH

Italiano 'cancella' la scorsa stagione: "Ricominciamo da zero"

01:52
DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

01:42
DICH CONTE SU LUKAKU 22/8 DICH

Conte sull'infortunio di Lukaku: "Nessun alibi"

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

02:26
DE ZERB2 PER SITO MCH

De Zerbi risponde alla mamma di Rabiot: "Al figlio stavo prestando la mia casa"

01:24
DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

01:06
DICH ALLEGRI VIGILIA MILAN-CREMONESE 22/8 DICH

La ricetta di Allegri: "Bisogna esaltarsi nelle difficoltà"

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

01:39
Donnarumma tra Psg e City

Donnarumma tra Psg e City

01:55
Milan, largo ai giovani

Milan, largo ai giovani

01:22
Lautaro Martinez fa 28

Lautaro Martinez fa 28

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

I più visti di Serie B

Sampdoria nel baratro, incubo e retrocessione in C. Frosinone-Salernitana ai playout

Il Palermo porta la spiaggia di Mondello sulla terza maglia

La Juve Stabia crolla sul più bello, Cremonese in finale, dove affronterà lo Spezia

Verreth torna a Bari dopo la morte del figlio: la squadra lo accoglie all'aeroporto VIDEO

Impresa a La Spezia: è la Cremonese l'ultima promossa in Serie A

Bari, nuova maglia con Betsson Sport sponsor

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:54
Liga, Lo Celso trascina il Betis Siviglia con l'Alaves
23:40
Psg, Parco Principi in festa per Donnarumma in abiti civili
23:37
Udinese, esposto in Procura dopo striscione minatorio
22:52
Serie B, il Cesena vince a Pescara all'esordio
22:34
Stadio Dall'Ara, botta e risposta tra il Bologna e il Comune