Serie B: lo Spezia viene ripreso dal Mantova, il Sassuolo è matematicamente in Serie A

È durato 328 giorni il calvario del Sassuolo in Serie B: i neroverdi esultano per il 2-2 pirotecnico tra Mantova e Spezia e sono aritmeticamente promossi alla prossima Serie A. Nei primi minuti i ritmi non sono alti, ma con il passare del tempo gli ospiti prendono sempre più fiducia. Al 18’ i bianconeri stappano la partita: punizione perfetta di Salvatore Esposito per l’incornata in tuffo di Aurelio, che segna l’1-0. Dopo il gol subito, soprattutto verso la fine del primo tempo, i padroni di casa cercano di reagire e si mettono in moto per il pari, ma al duplice fischio lo Spezia è avanti di un gol. In avvio di ripresa, quasi a sorpresa, ecco che arriva il 2-0 dei liguri: Francesco Pio Esposito apparecchia per il fratello Salvatore, che apre l’interno destro e insacca il raddoppio. Poco meno di dieci minuti più tardi però, ecco che arriva l’episodio che riapre tutto: intervento pericoloso di Bertola, con l’arbitro che, dopo il controllo al Var, estrae il cartellino rosso. La formazione allenata da Possanzini ci crede, e all’80’ dimezza il divario con la zampata di Maggioni su assist di Ruocco. I biancorossi vanno ad un passo dal 2-2, ma il destro di Galuppini all’84’ si stampa sul palo. Quando tutto sembra ormai perduto, ecco che arriva il gol del pari. Al 94’ è ancora una volta Maggioni decisivo, con un colpo di testa su corner che fa esplodere di gioia il Danilo Martelli. Al 97’ i padroni di casa trovano anche il clamoroso 3-2 con Cella, ma la rete della super rimonta viene annullata dopo controllo al Var. Finisce 2-2, con le squadre che si dividono la posta in palio: lo Spezia sale a 59 punti, in terza posizione e a -7 dal Pisa secondo. Tocca quota 37 il Mantova, tredicesimo.