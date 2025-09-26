Logo SportMediaset
Serie B: il Catanzaro riprende la Juve Stabia da 0-2 a 2-2

Doppio vantaggio per gli uomini di Abate, che restano in dieci prima dell’intervallo: la squadra di Aquilani rimonta e strappa un punto

26 Set 2025 - 22:32
Rimonta parziale del Catanzaro, che riprende la Juve Stabia da 0-2 a 2-2 dopo un primo tempo difficile nella quinta giornata di Serie B. I campani vanno avanti di due reti con Gabrielloni e Carissoni, poi al 45’ l’espulsione di Cacciamani complica le cose agli uomini di Abate. I calabresi prima accorciano le distanze con Verrengia al 53’, poi Iemmello regala il punto ad Aquilani con il gol del pari definitivo al 71’.

Succede di tutto al Ceravolo, Catanzaro-Juve Stabia finisce 2-2. Nei primi quarantacinque minuti gli ospiti fanno quasi tutto alla perfezione: al 19’ Gabrielloni viene atterrato in area da Bettella, e due minuti più tardi firma l’1-0 dal dischetto. Dopo un altro penalty tolto ai padroni di casa dopo controllo Var, Carissoni raddoppia per i campani al 44’ proprio su assist dell’autore del gol del vantaggio. Due minuti più tardi arriva l’episodio che cambia completamente la gara: secondo giallo per Cacciamani e Juve Stabia in dieci uomini per tutto il secondo tempo. I calabresi dopo la pausa premono forte, e al 53’ accorciano le distanze con il neo-entrato Verrengia. Gli uomini di Aquilani approfittano della superiorità numerica, pareggiando i conti al 71’ con l’eterno Iemmello. I giallorossi nei venti minuti finali cercano in tutti i modi di completare la rimonta, ma gli ospiti difendono il pari nonostante l’uomo in meno e mantengono l’imbattibilità. Con questo 2-2 il Catanzaro sale a quota 5 punti in classifica, con cinque pareggi in altrettante gare. Tocca quota 7 invece la Juve Stabia, quattro pari e una vittoria fin qui.

serie b
catanzaro
juve stabia

