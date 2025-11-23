Serie B: il Modena pareggia ancora, il Monza allunga in testa

I canarini vengono fermati sullo 0-0 dal Südtirol e perdono terreno: Obiang porta la capolista a +3 sulla prima inseguitrice
La 13a giornata della Serie B ravviva i sogni-promozione del Monza, che sfodera la settima vittoria consecutiva ed è sempre più la capolista della serie cadetta. I biancorossi rischiano nella ripresa, ma sconfiggono 1-0 il Cesena: decisiva la rete di Obiang. Questo gol, sommato allo 0-0 del Modena col Südtirol, porta la formazione lombarda a +3 sulla prima inseguitrice. Nell'altra gara pomeridiana, il Mantova rimonta e travolge 4-1 lo Spezia.
MONZA-CESENA 1-0
Il Monza approfitta subito dello stop del Modena e, dopo aver effettuato il sorpasso nello scorso turno, allunga e scappa. I biancorossi volano infatti a +3 sconfiggendo 1-0 il Cesena nel big match della 13a giornata, coronando la propria prestazione. Spinge subito la formazione lombarda sugli esterni, con Azzi ispiratissimo, ma le prime chances le creano Obiang e Alvarez: alto il tiro del mediano, l'uruguagio calcia a lato. La gara è a tinte biancorosse e si sblocca al 37', quando Azzi spacca in due la difesa e apre per Dany Mota: quest'ultimo pesca Obiang, che non sbaglia col destro. Siamo sull'1-0 per il Monza, che si chiude a proteggere il pari e rischia: Ciofi sfiora il gol, grande chance anche per Frabotta. Si va comunque al riposo col vantaggio per i padroni di casa, che provano a proteggere il vantaggio anche nella ripresa. Il Cesena si butta infatti a capofitto in avanti, col tiro di Berti che sfiora l'incrocio e una rete annullata. Siamo al 70', quando Shpendi insacca e si trova in offside: è tutto vano dunque, il Monza resta avanti e sfiora il gol con Azzi. Nel finale però il forcing dei romagnoli è totale, con le grandi chances per Adamo e Berti: Thiam blinda la sua porta. Sale in area anche Klinsmann, ma non c'è nulla da fare: romagnoli sconfitti 1-0 e quarti con 23 punti, davanti a Venezia (22) e Palermo (20). Decolla invece il Monza, che sale a quota 29 punti e vola a +3 sul Modena e +4 sul Frosinone. Sono sette i successi consecutivi per la formazione biancorossa, che non perde da otto gare e dalla fine di settembre.
MODENA-SUDTIROL 0-0
Fermato sul pareggio a Frosinone prima della sosta, il Modena accoglie il Sudtirol al Braglia, dove i padroni di casa giocano un primo tempo migliore rispetto agli avversari, ma non riescono a trovare il guizzo per stappare il risultato. All’intervallo regge infatti lo 0-0, con l’Alto che al 65’ va poi a un passo dal vantaggio: Odogwu innesca di tacco Tronchin, il cui tiro non beffa per poco Chichizola. Dalla parte opposta è invece Adamonis a parare su Sersanti, mentre Tonoli sfiora il gol a dieci minuti dal novantesimo. La gara non si sblocca e, allora, il triplice fischio ufficializza lo 0-0 finale. Il Modena colleziona, dunque, il secondo pari consecutivo e si porta a quota 26 punti. A 13 sale invece il Sudtirol.
MANTOVA-SPEZIA 4-1
Sfida in zona salvezza al Martelli, dove il Mantova ospita lo Spezia. Pronti, via e la squadra di Donadoni è subito avanti. Aurelio sigla, infatti, l’1-0 per i liguri già al quarto minuto, rendendo così vana l’iniziale parata di Festa sul colpo di testa di Vlahovic. Gli ospiti giocano meglio e sfiorano pure il raddoppio, mentre Mascardi riesce a stoppare due offensive del Mantova alla mezz’ora. I virgiliani crescono però con il passare dei minuti e al 33’ pareggiano: a timbrare l’1-1 è Ruocco, bravo nel trovare il tap-in vincente dopo che Mascardi aveva allungato goffamente sulla traversa l’inzuccata di Mancuso. La formazione di Possanzini prende fiducia e al 58’ ribalta il risultato: Cella segna il 2-1, sul cross di Artioli. Aurelio sfiora poi il pareggio, prima della doppietta con cui Marras sigilla il match tra l’81’ e il 92’, per il 4-1 finale. Il Mantova infila così la terza vittoria di fila e sale a 14 punti, lasciando fermo a 8 lo Spezia, che chiude pure in dieci per l’espulsione di Cassata al 94’.