Serie B: il Modena pareggia ancora, il Monza allunga in testa

MONZA-CESENA 1-0

Il Monza approfitta subito dello stop del Modena e, dopo aver effettuato il sorpasso nello scorso turno, allunga e scappa. I biancorossi volano infatti a +3 sconfiggendo 1-0 il Cesena nel big match della 13a giornata, coronando la propria prestazione. Spinge subito la formazione lombarda sugli esterni, con Azzi ispiratissimo, ma le prime chances le creano Obiang e Alvarez: alto il tiro del mediano, l'uruguagio calcia a lato. La gara è a tinte biancorosse e si sblocca al 37', quando Azzi spacca in due la difesa e apre per Dany Mota: quest'ultimo pesca Obiang, che non sbaglia col destro. Siamo sull'1-0 per il Monza, che si chiude a proteggere il pari e rischia: Ciofi sfiora il gol, grande chance anche per Frabotta. Si va comunque al riposo col vantaggio per i padroni di casa, che provano a proteggere il vantaggio anche nella ripresa. Il Cesena si butta infatti a capofitto in avanti, col tiro di Berti che sfiora l'incrocio e una rete annullata. Siamo al 70', quando Shpendi insacca e si trova in offside: è tutto vano dunque, il Monza resta avanti e sfiora il gol con Azzi. Nel finale però il forcing dei romagnoli è totale, con le grandi chances per Adamo e Berti: Thiam blinda la sua porta. Sale in area anche Klinsmann, ma non c'è nulla da fare: romagnoli sconfitti 1-0 e quarti con 23 punti, davanti a Venezia (22) e Palermo (20). Decolla invece il Monza, che sale a quota 29 punti e vola a +3 sul Modena e +4 sul Frosinone. Sono sette i successi consecutivi per la formazione biancorossa, che non perde da otto gare e dalla fine di settembre.