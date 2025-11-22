Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B, i risultati di oggi: Palermo frenato dall'Entella, Empoli corsaro ad Avellino

I rosanero non vanno oltre l’1-1 in casa dell’Entella, 3-0 dei toscani in Campania

di Redazione
22 Nov 2025 - 17:03
© X

© X

Nella tredicesima giornata di Serie B il Palermo di Pippo Inzaghi non trova ancora continuità: solo 1-1 in rimonta per i rosanero sul campo dell’Entella, con Pohjanpalo che al 58’ risponde al vantaggio casalingo di Tiritello (44’). Bella vittoria invece in trasferta dell’Empoli, 3-0 sul campo dell’Avellino grazie alle reti di Elia (17’), Saporiti (47’) e Pellegri (95’). Termina invece a reti bianche (0-0) la sfida tra Carrarese e Reggiana.

ENTELLA-PALERMO 1-1

Quinto pareggio per il Palermo, costretto a riprendere sull’1-1 l’Entella in trasferta. Nel corso del primo tempo gli ospiti fanno la partita, sfiorando il vantaggio al 10’ con il palo colpito da Augello. I rosanero premono forte sull’acceleratore, ma a sbloccare il risultato quasi a sorpresa sono i padroni di casa: al 44’ Tiritello, ormai bomber della squadra nonostante sia il centrale della difesa a tre di Chiappella, segna l’1-0. Dopo l’intervallo i siciliani tornano a spingere, e al 58’ riescono a pareggiare i conti con Pohjanpalo. Nella mezzora finale le due squadre provano a vincerla: prima i liguri si mettono in moto per la contro-reazione, poi nel finale gli uomini di Inzaghi fanno partire il forcing per completare la rimonta. Le due folate però non portano ad ulteriori marcature: finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio. Il Palermo sale a 20 punti in classifica, cinque in più rispetto ai 15 dell’Entella.

AVELLINO-EMPOLI 0-3

Bella vittoria in trasferta dell’Empoli, che risale la classifica superando l’Avellino 3-0. I padroni di casa cercano di partire forte, ma poco dopo il quarto d’ora i toscani stappano la partita: assist di Moruzzi per l’1-0 di Salvatore Elia al 17’. I ritmi della gara sono abbastanza spezzettati, ma in pieno recupero di primo tempo gli ospiti raddoppiano, con Saporiti al 47’. Per tutto il corso della ripresa i campani provano ad accorciare le distanze, senza però riuscirci. Nel finale, al 95’, Pietro Pellegri chiude i conti con la rete del tris. L’Empoli con questo 3-0 sale a 17 punti, scavalcando tra le altre anche l’Avellino, fermo a quota 16.

CARRARESE-REGGIANA 0-0

Non si fanno male Carrarese e Reggiana, la sfida finisce 0-0. Nel corso dei primi quarantacinque minuti i toscani provano ad imporre il proprio ritmo alla partita, ma gli emiliani si difendono bene senza rischiare. All’intervallo il risultato è ancora molto aperto, ma dopo la pausa sono gli ospiti a spingere sull’acceleratore: dopo l’ora di gioco forcing totale da parte degli uomini di Dionigi (espulso per proteste), con Papetti che colpisce una traversa di testa al 68’. Il brivido per la formazione allenata da Calabro è però di fatto l’ultima emozione del match: la Reggiana tocca quota 17 punti, uno in più rispetto ai 16 della Carrarese.

serie b
palermo
empoli

Ultimi video

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

01:57
DICH GASPERINI PER SITO 22/11 DICH

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

01:37
DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH

Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

01:29
Ricordando Astori

Ricordando Astori

01:03
Domani Cremonese-Roma

Domani Cremonese-Roma

01:52
Spalletti ecco la Viola

Spalletti ecco la Viola

01:26
Incubo novembre zero

Incubo novembre zero

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

01:13
Oggi Napoli-Atalanta

Oggi Napoli-Atalanta

01:47
Un francese a Milano

Un francese a Milano

01:43
Modric primo derby

Modric primo derby

01:43
Chivu al primo derby

Chivu al primo derby

02:24
Domani Inter-Milan

Domani Inter-Milan

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

I più visti di Serie B

Gol ed emozioni al Ceravolo: Corazza salva il Pescara al 93', beffa Catanzaro

Il Palermo si ferma ancora: solo 1-1 con l'Entella. L'Empoli vince ancora

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Pisa, esordio in Serie B per Louis Thomas Buffon

Serie B, i risultati: il Modena riprende il Frosinone, sorride l'Empoli di Dionisi, ko il Palermo

Il Monza vince e vola in testa, tris per il Cesena

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:22
Cagliari, Pisacane: "Bella reazione, abbiamo subito gol evitabili"
18:20
Bologna, Italiano: "Non vogliamo fermarci qui, classifica grandiosa"
18:13
Udinese, Runjaic: "Fatti regali di Natale anticipati al Bologna"
18:13
Verona, Zanetti: "Consapevoli del momento e dell’importanza della partita con il Parma"
17:05
Lecce, Di Francesco: "Lazio squadra con potenzialità"