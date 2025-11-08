Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Il Modena acciuffa il Frosinone nel finale, l'Empoli torna a vincere

I ciociari sprecano un doppio vantaggio: Massolin timbra il pari nel finale. Cadono Catanzaro e Padova

di Redazione
08 Nov 2025 - 17:08
© italyphotopress

© italyphotopress

La 12ª giornata di Serie B prosegue con il pareggio tra Frosinone e Modena. Il big match allo Stirpe termina 2-2, con i ciociari che si fanno rimontare due gol di vantaggio: Zampano e Massolin rispondono a Koutsoupias e Calò. L’Empoli (in dieci) supera invece 1-0 il Catanzaro, mentre il Mantova ha la meglio sempre 1-0 del Padova. È 1-1 al Druso tra Sudtirol (con un uomo in meno) e Carrarese, mentre la Reggiana pareggia 0-0 con la Virtus Entella.

FROSINONE-MODENA 2-2
Lo Stirpe fa da sfondo al big match d’altissima classifica tra il Frosinone e il Modena. Nemmeno tre minuti e i Canarini vanno a segno, ma la rete viene annullata immediatamente per il fuorigioco di Magnino. È tutto regolare invece al 9’, quando Koutsoupias sigla l’1-0 per i ciociari. In avvio di secondo tempo Oyono rischia però un autogol, ma viene salvato dalla traversa. Scampato il pericolo, la squadra di Alvini torna dunque ad attaccare e allunga sul 2-0 con Calò al 50’. Il doppio vantaggio dei padroni di casa dura però solo pochi minuti, visto che Zampano accorcia le distanze per il Modena al 56’. La capolista ritrova così fiducia e all’89’ pareggia 2-2 con una perla di Massolin: decisivo per l’assegnazione del gol è il richiamo dell’arbitro al Var. Termina quindi 2-2 la sfida tra Canarini e ciociari: i primi restano in vetta alla classifica con 25 punti, i secondi salgono a quota 22.

EMPOLI-CATANZARO 1-0
L’Empoli accoglie il Catanzaro al Castellani, dove i toscani si ritrovano improvvisamente con un uomo in meno al 44’: già ammonito, Popov commette infatti un fallo inutile a centrocampo e rimedia il rosso. Gli ospiti non riescono però a sfruttare la superiorità numerica e al 59’ incassano l’1-0 dell’Empoli: a portare avanti i padroni di casa ci pensa Shpendi su calcio di rigore, assegnato dall’arbitro (dopo richiamo del Var) per un fallo di mano in area di Iemmello. Le Aquile provano allora a rispondere con Pandolfi, il cui colpo di testa si infrange però sulla traversa. Il match termina allora 1-0, risultato che porta l’Empoli a 14 punti e tiene il Catanzaro a 15.

MANTOVA-PADOVA 1-0
Il Padova fa tappa in casa del Mantova e al 41’ si rende pericolosissimo con Bonaiuto: il tiro dell’attaccante biancoscudato sembra non poter lasciare scampo a Festa, ma la traversa salva il portiere dei virgiliani. Ruocco manca invece il colpo per portare avanti i padroni di casa nei primi minuti del secondo tempo, ma si rifà poi all’85’, siglando l’1-0 che regala il successo al Mantova. I lombardi salgono così a 11 punti e lasciano i veneti a 14.

REGGIANA-VIRTUS ENTELLA 0-0
Reggiana ed Entella si affrontano al Mapei Stadium, impianto in cui sono gli ospiti a farsi preferire nella prima frazione di gioco, che si chiude però a reti bianche. Marras salva poi sulla linea di porta in apertura di secondo tempo, negando così il gol a Tiritiello. Papetti è invece provvidenziale su Russo al novantesimo, mentre Motta stoppa Dalla Vecchia in pieno recupero. Lo 0-0 finale sta quindi stretto alla Virtus, che si deve accontentare però del pareggio, risultato che porta i liguri a 14 punti e la Reggiana a 16.

SUDTIROL-CARRARESE 1-1
Il Sudtirol ospita la Carrarese al Druso, dove i padroni di casa si ritrovano in dieci già al 14’: il Var richiama infatti l’arbitro per evidenziare un fallo di reazione di Merkaj (gomitata a Zuelli) e il direttore di gara estrae il rosso diretto. Sempre il Var è poi decisivo nell’evidenziare all’arbitro un fallo in area di rigore del Sudtirol a inizio ripresa: ne consegue un penalty a favore della Carrarese, trasformato nell’1-0 da Schiavi al 48’. La reazione dell’Alto è però immediata e arriva sotto forma dell’1-1 di Odogwu al 52’. Ciccone colpisce invece un palo all’81’, andando a centimetri dal nuovo vantaggio ospite. L’1-1 regge quindi fino al triplice fischio: la Carrarese sale a 15 punti, il Sudtirol a 12.

serie b

Ultimi video

01:18
MCH WERDER BREMA-WOLSFBURG 2-1 MCH

Bundesliga, Werder Brema-Wolfsburg 2-1: decide Mbangula

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

01:37
Domani Roma-Udinese

Domani Roma-Udinese

01:33
Domani Genoa-Fiorentina

Domani Genoa-Fiorentina

01:29
Inter-Lazio amaro ricordo

Inter-Lazio amaro ricordo

01:54
Il Milan va a Parma

Il Milan va a Parma

01:29
Domani Bologna-Napoli

Domani Bologna-Napoli

01:34
Derby Vlahovic-Simeone

Derby Vlahovic-Simeone

01:30
Baroni e il tabù derby

Baroni e il tabù derby

01:40
Serie A: lotta al vertice

Serie A: lotta al vertice

01:31
Musetti sfida Djokovic

Musetti sfida Djokovic

02:13
MCH ROSARIO CENTRAL-SAN LORENZO 0-0 MCH

Il Rosario Central non sfonda: solo 0-0 con il San Lorenzo

01:18
MCH WERDER BREMA-WOLSFBURG 2-1 MCH

Bundesliga, Werder Brema-Wolfsburg 2-1: decide Mbangula

I più visti di Serie B

Donadoni esordisce con un pari, ma i liguri rimangono in 10 per più di un tempo

Donadoni si presenta: "Non cerco il facile, volevo una sfida come lo Spezia"

Cinque anni dopo, riecco Donadoni: la sfida dello Spezia per rimettersi in gioco

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Il Modena resta in vetta, il Monza resta in scia. Crolla la Samp

Pisa, esordio in Serie B per Louis Thomas Buffon

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:28
Thuram: "Spalletti mi dà fiducia, voglio andare forte con la Juve"
17:10
Sassuolo, Grosso: "Con l'Atalanta serve grande prestazione collettiva"
16:03
Sarri: "Chivu ha caratteristiche per diventare un tecnico di alto livello"
15:21
Il campione del mondo 2006 Zambrotta ospite del Galà Triveneto
14:07
Parma, i convocati per il Milan: Cuesta recupera Valeri