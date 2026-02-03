Guaio Saelemaekers, infortunio più serio del previsto: ecco quanto potrebbe stare fuori

Stasera il Milan scende in campo a Bologna per non far scappare l'Inter e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due titolarissimi come Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. L'americano ha "una borsite che gli dà fastidio" come ha spiegato Allegri ma non preoccupa, mentre lo stop del belga, che si è fermato per un problema all'adduttore, sembra essere più serio e potrebbe tenere l'esterno ai box per circa due settimane e quindi fargli saltare anche la gara col Como del 18 febbraio.