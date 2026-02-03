Nuovo stadio Palermo, botta e risposta tra club e Comune

03 Feb 2026 - 11:15

Il Comune di Palermo ha segnalato diverse criticità sul documento di fattibilità delle alternative progettuali dello stadio Renzo Barbera presentato dal Palermo calcio, chiedendo chiarimenti su documentazione tecnica, alternative progettuali, tempi, analisi costi-benefici e piano economico-finanziario. In risposta, la società rosanero afferma che le quattro alternative presentate nel dossier composto da 167 pagine e inviato al Comune il 23 dicembre scorso, sono conformi alla normativa e adeguati alla fase preliminare. Il club di viale del Fante ribadisce che l'alternativa principale prevede un nuovo stadio fino a 40 mila posti, con funzioni sportive, commerciali, culturali e la riqualificazione dell'area dell'ex sala stampa di Italia '90 adiacente allo stadio Renzo Barbera.

Sui tempi, il club avverte che le soluzioni basate su interventi minimi a carico del Comune non garantirebbero i requisiti Uefa e metterebbero a rischio la candidatura di Palermo per Euro 2032. Per quanto riguarda i costi, la società spiega che le stime sono condizionate dalla mancanza di una documentazione tecnica storica completa sull'impianto. Il Palermo calcio aggiunge che l'analisi costi-benefici dettagliata e il piano economico-finanziario saranno completati nelle prossime fasi progettuali, confermando la disponibilità al confronto con le istituzioni e chiedendo la convocazione della conferenza dei servizi. 

Ultimi video

04:38
DICH CONTE PANCHINA D'ORO DICH

Conte, frecciata ad Allegri: "Lui sta giocando poco..."

01:09
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

01:53
MCH BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM 3-2 MCH

Guirassy avvisa l'Atalanta: doppietta contor l'Heidenheim

01:58
MCH CASA PIA-PORTO 2-1 MCH

Thiago Silva fa autogol e il Porto perde: Farioli avvicinato dallo Sporting

01:45
SRV RULLO SUPERMOVIOLA UDINESE-ROMA 2/2 SRV

La Supermoviola di Udinese-Roma: Sacchi non sbaglia negli episodi chiave

03:09
Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

02:11
SRV RULLO IL CASO AUDERO: TUTTE LE NOVITA 2/2 (MUSICATO)

Il caso Audero: parla il protagonista, aspettando i provvedimenti

01:46
SRV RULLO MILAN VIGILIA BOLOGNA 2/2 SRV

Milan, vietato sbagliare a Bologna: Pulisic fuori, le scelte di Allegri

00:55
DICH AUDERO POST MORTARETTO VS INTER DICH

Audero dopo il petardo: "Sto bene, ma poteva andare peggio"

01:48
SRV RULLO CONTE PANCHINA D'ORO 2025 2/2 SRV

Napoli, Conte panchina (e polemica) d'oro: "Diciamo le cose!"

01:49
SRV RULLO INTER INFALLIBILE INTER CON LAUTARO E ZIELINSKI 2/2 SRV

L'Inter vuole diventare "grande": Lautaro e Zielinski la guidano

01:40
SRV RULLO JUVE MERCATO CHIUSO E RINNOVI

Juve mercato chiuso: "aperti" i rinnovi di Yildiz e McKennie

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

01:36
SRV RULLO CRISTIANO RONALDO IN SCIOPERO 02/02 (MUSICATO) SRV

Il lato oscuro dell'Arabia: Cristiano Ronaldo in sciopero per protesta

03:00
DICH STROPPA PACHINA D'ORO DICH

Stroppa: "Serie B, in vetta tutti agguerriti"

04:38
DICH CONTE PANCHINA D'ORO DICH

Conte, frecciata ad Allegri: "Lui sta giocando poco..."

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:10
Euro 2032, Manfredi: "Lavori approvati, presto candidatura stadio Maradona"
4) DUSAN VLAHOVIC - dalla Fiorentina alla Juventus per 81,6 milioni nel 2022
11:59
Juventus, il ritorno di Vlahovic: la tabella di marcia per il rientro
11:15
Nuovo stadio Palermo, botta e risposta tra club e Comune
 
10:52
Guaio Saelemaekers, infortunio più serio del previsto: ecco quanto potrebbe stare fuori
10:03
Maiorca, Luvumbo subito in campo contro il Barcellona