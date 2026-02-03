Runjaic: "Vittoria dell'Udinese meritata, di squadra"

03 Feb 2026 - 08:00

"Siamo felici per questa vittoria meritata, di squadra, frutto dell'intensità, dell'abnegazione, del pressing alto e della capacità di tenere la Roma lontana dalla nostra porta": lo ha dichiarato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo la vittoria casalinga dell'Udinese sulla Roma. "Nel primo tempo abbiamo disputato una gara molto buona - ha precisato - mentre nella ripresa, dopo la rete del vantaggio, abbiamo naturalmente subito il pressing della Roma, anche perché abbiamo perso Davis, che ci faceva salire. Il suo infortunio è l'unico elemento negativo di questa bella serata di calcio: siamo felici per i nostri tifosi e anche per il recupero lampo di Zaniolo, che ci servirà molto da qui alla fine. Se abbiamo vinto - ha concluso - lo dobbiamo anche alla super parata finale di Okoye: anche un po' di fortuna è necessaria se vuoi battere una big come la Roma".

Ultimi video

00:50
Allegri e la Champions

Allegri e la Champions

01:45
SRV RULLO SUPERMOVIOLA UDINESE-ROMA 2/2 SRV

La Supermoviola di Udinese-Roma: Sacchi non sbaglia negli episodi chiave

03:09
Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

02:11
SRV RULLO IL CASO AUDERO: TUTTE LE NOVITA 2/2 (MUSICATO)

Il caso Audero: parla il protagonista, aspettando i provvedimenti

01:46
SRV RULLO MILAN VIGILIA BOLOGNA 2/2 SRV

Milan, vietato sbagliare a Bologna: Pulisic fuori, le scelte di Allegri

00:55
DICH AUDERO POST MORTARETTO VS INTER DICH

Audero dopo il petardo: "Sto bene, ma poteva andare peggio"

01:48
SRV RULLO CONTE PANCHINA D'ORO 2025 2/2 SRV

Napoli, Conte panchina (e polemica) d'oro: "Diciamo le cose!"

01:49
SRV RULLO INTER INFALLIBILE INTER CON LAUTARO E ZIELINSKI 2/2 SRV

L'Inter vuole diventare "grande": Lautaro e Zielinski la guidano

01:40
SRV RULLO JUVE MERCATO CHIUSO E RINNOVI

Juve mercato chiuso: "aperti" i rinnovi di Yildiz e McKennie

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

01:36
SRV RULLO CRISTIANO RONALDO IN SCIOPERO 02/02 (MUSICATO) SRV

Il lato oscuro dell'Arabia: Cristiano Ronaldo in sciopero per protesta

03:00
DICH STROPPA PACHINA D'ORO DICH

Stroppa: "Serie B, in vetta tutti agguerriti"

04:38
DICH CONTE PANCHINA D'ORO DICH

Conte, frecciata ad Allegri: "Lui sta giocando poco..."

03:29
DICH MARESCA PANCHINA D'ORO DICH

Maresca: "Italia? All'estero sto bene"

00:48
Milan, parla Allegri

Milan, parla Allegri

00:50
Allegri e la Champions

Allegri e la Champions

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

DICH ALLEGRI SU BOLLETTINO DICH

Il bollettino di Allegri: "Questi gli infortunati, gli altri sono vivi... per ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:00
Runjaic: "Vittoria dell'Udinese meritata, di squadra"
Nicolas Giani
22:08
Addio a Nicolas Giani: ex capitano della Spal ed eroe della promozione in A
21:58
Infantino: "Giusto il premio per la pace a Trump, se lo merita"
19:08
Petardo contro Audero, Marotta: "Impediremo l'ingresso dei responsabili a San Siro"
18:49
Cremonese, Audero dopo il petardo: "Sto bene, ma poteva andare peggio"