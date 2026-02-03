Runjaic: "Vittoria dell'Udinese meritata, di squadra"

"Siamo felici per questa vittoria meritata, di squadra, frutto dell'intensità, dell'abnegazione, del pressing alto e della capacità di tenere la Roma lontana dalla nostra porta": lo ha dichiarato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo la vittoria casalinga dell'Udinese sulla Roma. "Nel primo tempo abbiamo disputato una gara molto buona - ha precisato - mentre nella ripresa, dopo la rete del vantaggio, abbiamo naturalmente subito il pressing della Roma, anche perché abbiamo perso Davis, che ci faceva salire. Il suo infortunio è l'unico elemento negativo di questa bella serata di calcio: siamo felici per i nostri tifosi e anche per il recupero lampo di Zaniolo, che ci servirà molto da qui alla fine. Se abbiamo vinto - ha concluso - lo dobbiamo anche alla super parata finale di Okoye: anche un po' di fortuna è necessaria se vuoi battere una big come la Roma".