Serie B: il Venezia diventa capolista, pareggia il Frosinone. Vittoria Sampdoria al 90’

VIRTUS ENTELLA-FROSINONE 1-1

Il Frosinone fa visita all’Entella allo Stadio Comunale di Chiavari, impianto in cui i ciociari faticano nel corso del primo tempo: l’occasione più clamorosa è infatti per i liguri con Squizzato, fermato dalla traversa al 46’. La frazione inaugurale si chiude allora sullo 0-0, risultato che cambia al 50’, quando a salire sull’1-0 è proprio l’Entella: Cuppone appoggia in rete l’assist di Guiu, bravo a sfruttare un erroraccio di Monterisi. Sempre Cuppone e Franzoni colpiscono poi altri due legni per i biancocelesti, mentre Kvernadze si vede annullare al 64’ quello che sarebbe stato il pareggio per il Frosinone: l’arbitro punisce un fallo in attacco di Monterisi. Sembra fatta per la squadra di Chiappella e, invece, Fiori pareggia 1-1 al 94’. La zampata dell’ex Mantova evita così la sconfitta al Frosinone, che si porta a 46 punti, ma perde la testa della classifica. Mastica amaro l’Entella, ora a 21 punti.



VENEZIA-CARRARESE 2-1

Il Venezia accoglie la Carrarese al Penzo, dove Kike Perez colpisce un palo intorno al decimo minuto, prima dell’1-0 siglato da Busio al 25’: lo statunitense porta avanti i padroni di casa con un mancino affilato che non lascia scampo a Bleve. Gli ospiti non ci stanno e al 53’ pareggiano con Hasa, lesto nel trarre vantaggio da un rinvio sbagliato da Stankovic. Le emozioni non sono però finite: Schingtienne riporta infatti avanti i veneti all’82’, timbrando il 2-1 che vale la vittoria. La formazione di Stroppa sale così a 47 punti e si prende il primo posto in classifica, complice il pareggio del Frosinone a Chiavari. La Carrarese resta invece ferma a 29 punti, vedendosi interrompere la sua striscia positiva.



SAMPDORIA-SPEZIA 1-0

Marassi ospita il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, sfida che vede l’arbitro assegnare un calcio di rigore ai blucerchiati all’11’ per un fallo di Ruggero su Brunori: interviene però il Var, che segnala un precedente fuorigioco e porta il direttore di gara a revocare il penalty. Passano tre minuti e ad avere una clamorosa chance per centrare il vantaggio sono gli ospiti: Sernicola però non la sfrutta, colpendo prima Cicconi e poi il palo. Il primo tempo va allora in archivio senza gol, condizione che perdura anche nella ripresa: al 75’ Artistico ha un’ottima occasione per segnare, ma svirgola e permette così a Di Pardo di salvare praticamente sulla linea di porta. Dieci minuti più tardi, Palma e Vlahovic si agganciano invece a bordo campo dopo un’azione di gioco e iniziano a strattonarsi vigorosamente: l’arbitro decide di espellerli entrambi. Il derby ligure si chiude allora in dieci contro dieci, ma non in parità di gol: al 90’ Ricci esplode infatti un destro poderoso che trafigge Radunovic e regala il successo alla Sampdoria. I blucerchiati ritrovano così la vittoria e salgono a 22 punti, uscendo dalla zona play-out. A 20 punti resta invece lo Spezia, al quartultimo posto.



LE ALTRE PARTITE

Festeggia un successo pure l’Avellino, vincente 3-1 davanti al proprio pubblico contro il Cesena. I campani si godono la tripletta di Biasci (17’, 37’ e 62’) e salgono così a 28 punti, mentre i romagnoli restano a 34: al Cavalluccio non basta Olivieri (8’). Il Modena pareggia invece 0-0 con l’Empoli al Castellani, dove gli ospiti chiudono il match in dieci per l’espulsione di Nador (81’). Questo risultato porta i Canarini a 34 punti e i toscani a 28. Sempre a quota 28 punti sale pure il Sudtirol, grazie al 2-1 al Druso sul Catanzaro: decide Merkaj (21’), dopo i gol di Zedadka (3’) e Pittarello (6’). In virtù di questo ko, le Aquile rimangono ferme a 32 punti, mente il Mantova si porta a 20, pareggiando 2-2 lo scontro diretto in zona retrocessione contro il Pescara: Ruocco porta avanti per due volte gli ospiti (rig. 17’ e 60’), ripresi però dai pareggi di Caligara (30’) e Meazzi (73’). In attesa di vedere in campo Lorenzo Insigne (grande ritorno di questa sessione di mercato), il Delfino rimane ultimo in classifica con 15 punti.