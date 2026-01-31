SERIE B

Serie B: il Venezia diventa capolista, pareggia il Frosinone. Vittoria Sampdoria al 90’

I lagunari superano la Carrarese, mentre l’Entella ferma i ciociari. Spezia ko nel derby ligure a Marassi

31 Gen 2026 - 21:35
© Venezia Instagram

© Venezia Instagram

Il 22º turno di Serie B porta in vetta alla classifica il Venezia, vincente 2-1 contro la Carrarese: i gol di Busio e di Schingtienne valgono infatti il primo posto per Stroppa, complice il pareggio del Frosinone con l’Entella. I ciociari escono con un 1-1 dal Comunale di Chiavari, dove Fiori evita la sconfitta ad Alvini al 94’. La Sampdoria si prende invece 1-0 il derby ligure contro lo Spezia: decide Ricci al 90’. Ok anche Sudtirol e Avellino.

VIRTUS ENTELLA-FROSINONE 1-1
Il Frosinone fa visita all’Entella allo Stadio Comunale di Chiavari, impianto in cui i ciociari faticano nel corso del primo tempo: l’occasione più clamorosa è infatti per i liguri con Squizzato, fermato dalla traversa al 46’. La frazione inaugurale si chiude allora sullo 0-0, risultato che cambia al 50’, quando a salire sull’1-0 è proprio l’Entella: Cuppone appoggia in rete l’assist di Guiu, bravo a sfruttare un erroraccio di Monterisi. Sempre Cuppone e Franzoni colpiscono poi altri due legni per i biancocelesti, mentre Kvernadze si vede annullare al 64’ quello che sarebbe stato il pareggio per il Frosinone: l’arbitro punisce un fallo in attacco di Monterisi. Sembra fatta per la squadra di Chiappella e, invece, Fiori pareggia 1-1 al 94’. La zampata dell’ex Mantova evita così la sconfitta al Frosinone, che si porta a 46 punti, ma perde la testa della classifica. Mastica amaro l’Entella, ora a 21 punti.

VENEZIA-CARRARESE 2-1
Il Venezia accoglie la Carrarese al Penzo, dove Kike Perez colpisce un palo intorno al decimo minuto, prima dell’1-0 siglato da Busio al 25’: lo statunitense porta avanti i padroni di casa con un mancino affilato che non lascia scampo a Bleve. Gli ospiti non ci stanno e al 53’ pareggiano con Hasa, lesto nel trarre vantaggio da un rinvio sbagliato da Stankovic. Le emozioni non sono però finite: Schingtienne riporta infatti avanti i veneti all’82’, timbrando il 2-1 che vale la vittoria. La formazione di Stroppa sale così a 47 punti e si prende il primo posto in classifica, complice il pareggio del Frosinone a Chiavari. La Carrarese resta invece ferma a 29 punti, vedendosi interrompere la sua striscia positiva.

SAMPDORIA-SPEZIA 1-0
Marassi ospita il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, sfida che vede l’arbitro assegnare un calcio di rigore ai blucerchiati all’11’ per un fallo di Ruggero su Brunori: interviene però il Var, che segnala un precedente fuorigioco e porta il direttore di gara a revocare il penalty. Passano tre minuti e ad avere una clamorosa chance per centrare il vantaggio sono gli ospiti: Sernicola però non la sfrutta, colpendo prima Cicconi e poi il palo. Il primo tempo va allora in archivio senza gol, condizione che perdura anche nella ripresa: al 75’ Artistico ha un’ottima occasione per segnare, ma svirgola e permette così a Di Pardo di salvare praticamente sulla linea di porta. Dieci minuti più tardi, Palma e Vlahovic si agganciano invece a bordo campo dopo un’azione di gioco e iniziano a strattonarsi vigorosamente: l’arbitro decide di espellerli entrambi. Il derby ligure si chiude allora in dieci contro dieci, ma non in parità di gol: al 90’ Ricci esplode infatti un destro poderoso che trafigge Radunovic e regala il successo alla Sampdoria. I blucerchiati ritrovano così la vittoria e salgono a 22 punti, uscendo dalla zona play-out. A 20 punti resta invece lo Spezia, al quartultimo posto.

LE ALTRE PARTITE
Festeggia un successo pure l’Avellino, vincente 3-1 davanti al proprio pubblico contro il Cesena. I campani si godono la tripletta di Biasci (17’, 37’ e 62’) e salgono così a 28 punti, mentre i romagnoli restano a 34: al Cavalluccio non basta Olivieri (8’). Il Modena pareggia invece 0-0 con l’Empoli al Castellani, dove gli ospiti chiudono il match in dieci per l’espulsione di Nador (81’). Questo risultato porta i Canarini a 34 punti e i toscani a 28. Sempre a quota 28 punti sale pure il Sudtirol, grazie al 2-1 al Druso sul Catanzaro: decide Merkaj (21’), dopo i gol di Zedadka (3’) e Pittarello (6’). In virtù di questo ko, le Aquile rimangono ferme a 32 punti, mente il Mantova si porta a 20, pareggiando 2-2 lo scontro diretto in zona retrocessione contro il Pescara: Ruocco porta avanti per due volte gli ospiti (rig. 17’ e 60’), ripresi però dai pareggi di Caligara (30’) e Meazzi (73’). In attesa di vedere in campo Lorenzo Insigne (grande ritorno di questa sessione di mercato), il Delfino rimane ultimo in classifica con 15 punti.

serie b
venezia
modena
frosinone

Ultimi video

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "La gente di Firenze ci ha accolto a braccia aperte"

01:58
DICH NICOLA PRE INTER 31/1 DICH

Nicola: "Inter? Incontriamo dei marziani, noi siamo in difficoltà"

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

02:18
DICH CUESTA

Cuesta: "Per noi è un orgoglio rappresentare il Parma, soprattutto in serate così"

00:35
ESORDIO MASSOLIN TORINO-MODENA 18/8/25 SRV

L'esordio di Massolin in Coppa Italia in Torino-Modena

00:12
VIDEO KNUKNU DICE CHE RESTA 31/1 SRV

Nkunku all'uscita da Milanello risponde ai tifosi del Milan: "Se resto? Sì"

01:28
Kean per una prima volta

Kean per una prima volta

01:38
DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

02:03
La Juve riparte da Parma

La Juve riparte da Parma

01:30
Oggi Napoli-Fiorentina

Oggi Napoli-Fiorentina

01:43
Diaby, otto anni dopo

Diaby, otto anni dopo: ma il ritorno in Italia sfuma

00:58
Bologna-Milan martedì

Bologna-Milan: dal mercato al campo,le mosse di Allegri

01:46
Un "acquisto" per Chivu

Un "acquisto" per Chivu: la soluzione Zielinski"

01:55
I ritorni alla Juventus

I ritorni alla Juventus: più flop che top!

01:30
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato: riparte la caccia all'Inter

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "La gente di Firenze ci ha accolto a braccia aperte"

I più visti di Serie B

La Sampdoria non brilla a Catanzaro: è solo 0-0. Il Sudtirol piega 3-0 il Padova

Il Frosinone vince di misura, Venezia e Monza rispondono con due goleade. Pari Palermo a Modena

La Figc smentisce rapporti con la Sampdoria: "Mai approvato il trust, ricostruzioni inventate"

Brescia, ipotesi penalizzazione e retrocessione: il Frosinone sarebbe salvo, Samp al playout con la Salernitana

Botta e risposta tra Monza e Frosinone, il Venezia ne approfitta e va a -1 dalla vetta

Il Palermo piega lo Spezia in... dieci secondi. Il Modena vince contro il Pescara

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:25
L'Aia sulla condanna del presidente Zappi: "Vicenda ingiusta, rispetto giustizia non è rassegnazione"
22:03
Assocalciatori, Calcagno: "Sfogo Conte? Aic unica con Fifpro ad aver fatto causa a Fifa"
21:57
Super Lig, esordio da incubo per Asllani con il Besiktas: espulso dopo sei minuti
21:33
Fiorentina, Vanoli: "Partiti male ma poi siamo stati bravi, puniti dalla sfortuna"
19:28
Napoli, Spinazzola: "Di Lorenzo nostro primo pilastro, vincere anche per lui"