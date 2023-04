Serie B: il Cagliari batte 2-1 la Ternana, pari tra Spal e Perugia

SERIE B

I sardi piegano i rossoverdi, gli emiliani fanno 1-1 in casa contro gli umbri

CAGLIARI-TERNANA 2-1

Successo importante in chiave playoff per il Cagliari, che piega la Ternana 2-1. I rossoblù partono forte, e stappano la partita dopo soli quattro minuti: assist di Nandez per Alessandro Deiola, che sigla la rete dell’1-0. Gli ospiti non ci stanno, e si danno subito da fare per cercare il pareggio: al 12’ è il solito Partipilo ad andare a segno per la squadra di Lucarelli, con il gol che vale l’1-1. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, e termina con lo stesso tabellino. Nella ripresa la formazione di Ranieri aumenta la pressione e l’intensità, dimostrando a più riprese di volere nuovamente il vantaggio: la rete del 2-1 arriva al 60’, con l’esterno Zappa che riporta in avanti i sardi. Nei minuti finali gli ospiti cercano disperatamente il pareggio, che però non arriva. Nel recupero i rossoverdi restano anche in dieci uomini, per via dell’espulsione di Diakité. Finisce 2-1, con il Cagliari che sale a 51 punti e si avvicina a staccare il pass per i playoff. Rimane a 43 punti la Ternana.

SPAL-PERUGIA 1-1

Scontro diretto per la salvezza tra Spal e Perugia: al Mazza finisce 1-1. Incontro molto intenso e nervoso nei primi quarantacinque minuti di gioco, con le due squadre che si dividono l’inerzia del match: al 12’ sono gli ospiti a stappare la partita, con Lisi che pesca Casasola per l’1-0. La squadra di Oddo prova a reagire, cercando il pareggio prima del duplice fischio, ma all’intervallo i perugini sono in vantaggio di un gol. Nella ripresa gli emiliani continuano a spingere, con Oddo che inserisce anche Giuseppe Rossi per aumentare il peso offensivo dei suoi. Poco dopo l’ora di gioco arriva la rete del pareggio: fallo di mano di Casasola in area di rigore, dal dischetto Moncini non sbaglia e riporta l’incontro in parità. Nel finale Maistro trova il gol partita, che viene però annullato per un fallo di mano di Moncini. Finisce 1-1, un punto per parte (36 per il Perugia, 35 per la Spal), con le due formazioni ancora in piena lotta per non retrocedere.