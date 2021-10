Serie B, esordio stagionale per l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi

LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI

Livornese, classe 1990, sarà il quarto arbitro donna di sempre a calcare i campi del primo campionato professionistico italiano e dirigerà Cittadella-Spal

C'è un arbitro donna tra le designazioni per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, chiamata a dirigere, domenica sera, la sfida tra Cittadella e Spal. Livornese, classe 1990, Ferrieri Caputi fa parte della Can C (dopo cinque stagioni trascorse sui campi del campionato nazionale dilettanti) ed è anche arbitro internazionale. Prima di lei, lo scorso maggio, la campana Maria Marotta è entrata nella storia come prima donna chiamata ad arbitrare una partita di Serie B (Reggina-Frosinone). Ferrieri Caputi, nella vita ricercatrice alla fondazione Adapt e dottoranda all'università di Bergamo, sarà così il quarto arbitro donna di sempre a calcare i campi del primo campionato professionistico italiano. Getty Images

Questi gli arbitri e i loro collaboratori per le partite dell'ottava giornata di Serie B in programma sabato 16 ottobre alle 14.

Ascoli-Lecce: Dionisi di L'Aquila (Ranghetti-Miele D./Villa. var: Marinelli, avar: Cecconi) Crotone-Pisa: Baroni di Firenze (Paganessi-Scarpa/Scatena. Var: Di Martino, avar: Pagnotta) LR Vicenza-Reggina: Gariglio di Pinerolo (Alassio-Garzelli/Giordano. Var: Pairetto, avar: Margani) Pordenone-Ternana: Minelli di Varese (Di Monte-Cipriani/Bonacina. Var: Ghersini, avar: Rossi C.) Cosenza-Frosinone (ore 16.15): Fourneau di Roma 1 (Avalos-D'Ascanio/Gemelli. Var: Rapuano,avar: Capaldo) Perugia-Brescia (ore 16.15): Guida di Torre Annunziata (Colarossi-Saccenti/Scarpa. Var: Abbattista, avar: Rossi L.) Como-Alessandria (ore 18.30): Pezzuto di Lecce (Muto-Trinchieri/Cherchi. Var: Piccinini, avar: Affatato) Cremonese-Benevento (domenica, ore 14): Marcenaro di Genova (Schirru-Vigile/Angelucci. Var: Sozza, avar: Vecchi) Parma-Monza (domenica,ore 16.15): Maresca di Napoli (Valeriani-Di Vuolo/Acanfora. Var: Ayroldi, avar: Pagliardini) Cittadella-Spal (domenica ore 20.30): Ferrieri Caputi di Livorno (Giallatini-De Meo/Ricci. Var: Mariani, avar: Galetto).