Serie B: Cittadella fermato 1-1 a La Spezia, la Salernitana passa a Pescara

SERIE B

Il Cittadella non riesce ad andare oltre l’1-1 sul campo dello Spezia. I liguri vanno avanti al 12’ con Gyasi, su assist di Ricci, ma i veneti pareggiano i conti al 36’ grazie al rigore trasformato da Iori (fallo di Erlic su Diaw). La Salernitana passa 2-1 a Pescara: decide il match una doppietta di Djuric nella ripresa (50’ e 54’) prima con un esterno destro e poi con un tap-in vincente dopo una parata di Fiorillo su Lopez. Inutile la rete di Maniero.

SPEZIA-CITTADELLA 1-1

Altra brusca frenata per il Cittadella che, dopo la sconfitta casalinga contro l’Entella di fine anno scorso, comincia il 2020 solo con un pareggio. Dopo un’ottima occasione per Gudjohnsen a inizio match, lo Spezia passa in vantaggio al 12’: Ricci scappa via sulla destra, servito bene sulla corsa, e mette al centro per Gyasi, che va incontro al pallone e calcia battendo il portiere Paleari. Quest’ultimo, qualche minuto più tardi, si oppone sul tiro di Gudjohnsen e nega il raddoppio poco più tardi anche a Ricci volando sulla conclusione piazzata dalla distanza. Alla prima vera incursione offensiva il Cittadella pareggia: Erlic stende Diaw in area e l’arbitro non ha dubbi a indicare il dischetto. Dagli 11 metri Iori supera Scuffet che aveva indovinato la traiettoria. Al 63’ Vita s’invola sulla dalla destra e mette al centro un cross sul secondo palo; D’Urso colpisce di prima ma trova il piede di Scuffet che respinge così. Lo Spezia si divora una grande occasione al 76’ quando, sul passaggio di Gyasi, il pallone finisce a Maggiore piazzato solo davanti al portiere, che però calcia frettolosamente e trova Paleari pronto a respingere. Nel finale Ragusa, partito in velocità, viene circondato da tre avversari, finisce giù ma l'arbitro lascia proseguire. Finisce così 1-1 al Picco.

PESCARA-SALERNITANA 1-2

Successo importante per la Salernitana, che balza al sesto posto in classifica. La prima mezz’ora del primo tempo è caratterizzata essenzialmente da ammonizioni e sostituzioni per infortuni: entrambe le formazioni sono costrette a togliere dal campo Busellato per Kastanos (per il Pescara) e Cicirelli per Kalombo (per la Salernitana). Al 26’ assist di Akpa Akpro e tiro di Lombardi ben parato da Fiorillo; alla mezz’ora una splendida azione di Gondo porta alla sponda di Akpro e al successivo tiro fuori di pochissimo da parte di Lombardi. I campani dominato ma gli abruzzesi si svegliano nel finale di tempo con Galano che lascia sul posto Kalombo e cerca un improbabile pallonetto che non inquadra lo specchio della porta. Il lungo lavoro della squadra di Ventura nella prima frazione di gioco viene premiato a inizio ripresa: al 50’, infatti, sugli sviluppi di una punizione battuta da Dziczek, una serie di rimpalli e pallone porta poi al tiro vincente di Djuric che porta in vantaggio gli ospiti con l’esterno destro. L’attaccante bosniaco impiega altri quattro minuti per siglare il raddoppio, chiudendo il tap-in sull’azione devastante di Lopez, che era stata parata da Fiorillo. Maniero riapre i conti al 63’ su assist di Bocic, ma un doppio intervento prodigioso di Micai su Memushaj nega il 2-2 nel finale.