Serie B: colpo in rimonta del Catanzaro, 2-1 a Modena

MODENA-CATANZARO 1-2

Il Modena non sa più vincere: quarta partita di fila senza successi e stavolta arriva a tempo scaduto pure il secondo ko consecutivo, visto che il rigore di Pittarello al 91' regala il 2-1 al Catanzaro. Eppure, sono i Canarini a passare in vantaggio: al 31', colpo di testa da corner di Mendes e 1-0 per la squadra di Sottil. Alla stessa maniera, però, a metà ripresa pareggiano i calabresi: spizzata vincente di Antonini, la difesa di casa sembra allontanare ma la sfera attraversa, seppur di poco la linea. Servono un paio di minuti di check al Var nonostante vibri l'orologio di Turrini, ma alla fine è inevitabile l'1-1. Il gol spaventa il Modena e rilancia il Catanzaro, che proprio nel finale la vince: Pittarello salta Chichizola che lo stende in area, calcio di rigore e 2-1 al 91'. Gli emiliani si riversano in avanti e vanno a centimetri dal 2-2 all'ultima azione, ma il sinistro di Pyythia, entrato al 62' al posto di Sersanti, si schianta sull'incrocio dei pali. Tira un sospiro di sollievo e fa festa il Catanzaro, a 22 punti di cui 7 conquistati nelle ultime tre giornate. Il Modena non riesce a prendersi nemmeno in modo momentaneo il terzo posto e subisce anzi l'aggancio del Palermo a quota 26.