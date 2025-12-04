Serie B: pari tra Juve Stabia e Bari nel recupero della 10ª giornata

Vespe e Galletti non vanno oltre lo 0-0 al Menti: la squadra di Abate si vede annullare due gol nel primo tempodi Redazione
© Juve Stabia X
Si chiude con uno 0-0 il recupero della 10ª giornata di Serie B tra Juve Stabia e Bari, sfida che si sarebbe dovuta svolgere inizialmente il 29 ottobre scorso, ma poi rinviata su richiesta del Viminale. Le Vespe di Ignazio Abate dominano in termini di occasioni allo Stadio Romeo Menti, ma non riescono a sfondare, vedendosi annullare nel primo tempo due gol a Gabrielloni (fallo in attacco) e Correia (fuorigioco). Altra prova scialba dei Galletti.
LA PARTITA
Juve Stabia e Bari si presentano in campo al Menti per recuperare la gara valevole per la 10ª giornata di serie B: inizialmente il programma il 29 ottobre, la sfida era stata rinviata su richiesta del Viminale "a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia". La prima occasione di serata arriva al 23’ ed è per Gabrielloni, che non riesce però a inquadrare di testa lo specchio della porta sul cross di Carissoni. L’attaccante in prestito dal Como prova a rifarsi quindi al 28’, inzuccando in rete, ma il gol viene subito annullato dall’arbitro per un fallo in attacco di Candellone. Il numero 9 delle Vespe è scatenato e, qualche istante più tardi, sfiora nuovamente il vantaggio, sempre con un’incornata, mentre Correia si vede annullare per fuorigioco un altro gol al 38’.
Si chiude così incredibilmente sullo 0-0 un primo tempo dominato nelle occasioni dalla Juve Stabia, che rischia poi di subire gol al 73’, quando Verreth spaventa Confente direttamente su punizione. Al 78’ è invece Mosti a colpire un palo per i campani, mentre Maistro impegna Cerofolini al 90’. La squadra di Abate ci prova in tutti i modi, ma non riesce a sfondare e, allora, si deve accontentare dello 0-0, risultato che sa quasi di vittoria invece per un Bari praticamente inesistente. Il pareggio porta la Juve Stabia a 19 punti e i Galletti a 14.