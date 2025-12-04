Serie B: pari tra Juve Stabia e Bari nel recupero della 10ª giornata

LA PARTITA

Juve Stabia e Bari si presentano in campo al Menti per recuperare la gara valevole per la 10ª giornata di serie B: inizialmente il programma il 29 ottobre, la sfida era stata rinviata su richiesta del Viminale "a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia". La prima occasione di serata arriva al 23’ ed è per Gabrielloni, che non riesce però a inquadrare di testa lo specchio della porta sul cross di Carissoni. L’attaccante in prestito dal Como prova a rifarsi quindi al 28’, inzuccando in rete, ma il gol viene subito annullato dall’arbitro per un fallo in attacco di Candellone. Il numero 9 delle Vespe è scatenato e, qualche istante più tardi, sfiora nuovamente il vantaggio, sempre con un’incornata, mentre Correia si vede annullare per fuorigioco un altro gol al 38’.