Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B, i risultati: il Palermo batte l'Empoli grazie a Pohjanpalo

I rosanero vincono l’anticipo, trascinati da Pohjanpalo: Pippo Inzaghi torna momentaneamente a -4 dalla vetta

di Redazione
07 Dic 2025 - 19:16
© Getty Images

© Getty Images

La 15ª giornata di Serie B si apre con il successo esterno del Palermo, vincente 3-1 al Castellani contro l’Empoli. I rosanero aprono le marcature al 7’ con Le Douaron e poi raddoppiano al 18’ con Pohjanpalo, sfruttando in entrambe le occasioni degli schemi su calcio piazzato. Pellegri accorcia quindi le distanze al 63’, ma Pohjanpalo risigilla il match al 75’. Grazie a questo risultato, Pippo Inzaghi torna, almeno per una notte, a -4 dal Monza capolista.

EMPOLI-PALERMO 1-3
L’Empoli ospita il Palermo al Castellani, dove sono i siciliani a portarsi avanti al 7’, grazie a un perfetto schema su calcio di punizione: Augello tocca palla per Palumbo, che innesca in profondità Le Douaron, il quale trafigge Fulignati con un gran mancino. I rosanero continuano a spingere e al 18’ raddoppiano con Pohjanpalo, sugli sviluppi questa volta di un corner: decisivo è il pallone prolungato sul secondo palo da Ceccaroni, sul cross di Ranocchia. Dalla parte opposta, Elia si divora invece la chance per accorciare le distanze al 27’, con Joronen bravo a farsi trovare attento sulla linea di porta. Sempre il portiere finlandese si oppone poi a Lovato dieci minuti più tardi, mentre il connazionale Pohjanpalo si mangia l’occasione per il tris palermitano in chiusura di primo tempo. Joronen è quindi nuovamente decisivo sull’iniziativa di Moruzzi in apertura di ripresa, mentre Peda non si vede convalidare il 3-0 per un fallo in attacco al 61’. A fare 2-1 al 63’ è allora Pellegri: sul cross di Moruzzi (deviato), l’ex Milan prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete. Il Palermo incassa il colpo e rischia immediatamente di subire anche il pareggio: Joronen e Bani salvano i compagni con due grandi giocate. Al 75’ Guarino buca invece un intervento di testa in area di rigore, Pohjanpalo ringrazia e sigla il 3-1 per i rosanero: il capocannoniere del campionato di Serie B sale così a quota 10 gol (in totale sono 60 le sue reti in 99 partite in serie cadetta, considerando la regular season). Il Palermo torna così a vincere in trasferta dopo oltre due mesi e sale a 26 punti, portandosi, almeno per una notte, a -4 dal Monza capolista. L’Empoli resta invece a 20 punti, interrompendo una striscia di tre successi.
 

serie b
palermo
empoli

