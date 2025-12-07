Serie B, i risultati: il Palermo batte l'Empoli grazie a Pohjanpalo

EMPOLI-PALERMO 1-3

L’Empoli ospita il Palermo al Castellani, dove sono i siciliani a portarsi avanti al 7’, grazie a un perfetto schema su calcio di punizione: Augello tocca palla per Palumbo, che innesca in profondità Le Douaron, il quale trafigge Fulignati con un gran mancino. I rosanero continuano a spingere e al 18’ raddoppiano con Pohjanpalo, sugli sviluppi questa volta di un corner: decisivo è il pallone prolungato sul secondo palo da Ceccaroni, sul cross di Ranocchia. Dalla parte opposta, Elia si divora invece la chance per accorciare le distanze al 27’, con Joronen bravo a farsi trovare attento sulla linea di porta. Sempre il portiere finlandese si oppone poi a Lovato dieci minuti più tardi, mentre il connazionale Pohjanpalo si mangia l’occasione per il tris palermitano in chiusura di primo tempo. Joronen è quindi nuovamente decisivo sull’iniziativa di Moruzzi in apertura di ripresa, mentre Peda non si vede convalidare il 3-0 per un fallo in attacco al 61’. A fare 2-1 al 63’ è allora Pellegri: sul cross di Moruzzi (deviato), l’ex Milan prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete. Il Palermo incassa il colpo e rischia immediatamente di subire anche il pareggio: Joronen e Bani salvano i compagni con due grandi giocate. Al 75’ Guarino buca invece un intervento di testa in area di rigore, Pohjanpalo ringrazia e sigla il 3-1 per i rosanero: il capocannoniere del campionato di Serie B sale così a quota 10 gol (in totale sono 60 le sue reti in 99 partite in serie cadetta, considerando la regular season). Il Palermo torna così a vincere in trasferta dopo oltre due mesi e sale a 26 punti, portandosi, almeno per una notte, a -4 dal Monza capolista. L’Empoli resta invece a 20 punti, interrompendo una striscia di tre successi.

