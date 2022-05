Playoff Serie B: Gytkjaer ribalta il Brescia, il Monza vede la finale

playoff Serie B

Una doppietta del danese regala il successo esterno 2-1 agli uomini di Stroppa, semifinale di ritorno domenica alle 21

Il Monza si aggiudica per 2-1 la semifinale di andata dei playoff di Serie B contro il Brescia. E' una doppietta del danese Gytkjaer (secondo gol su rigore) tra il primo tempo e la ripresa a ribaltare il vantaggio iniziale di Moreo. Rondinelle in ansia per il doppio infortunio di Huard e soprattutto Sabelli, portato in ospedale dopo una ginocchiata alla schiena. Brianzoli a un passo dalla finale, domenica in casa alle ore 21 il match point.

Il Monza vede la finale dei playoff di Serie B grazie alla vittoria esterna 2-1 sul Brescia nella semifinale di andata. Brianzoli forti anche della migliore posizione in classifica rispetto agli avversari, decisiva in caso di parità al termine delle due sfide. Alla squadra di Corini servirà un miracolo domenica alle ore 21. Eppure sono i padroni di casa ad entrare in campo decisi a imporsi sin da subito e riescono nell’intento dopo appena sette minuti grazie al gol di Moreo, bravo ad approfittare di un assist involontario di Carlos Augusto. Il Brescia è più carico e dopo cinque minuti sfiora il raddoppio quando un cross di Palacio viene deviato sul palo. L’inerzia è tutta dalla parte delle Rondinelle ma tra il 22’ e il 27’ è la sfortuna a colpire gli uomini di Corini: prima Huard è costretto a uscire dopo uno scontro con il suo portiere in uscita, poi anche Sabelli abbandona il campo in lacrime dopo una ginocchiata alla schiena di Carlos Augusto facendo prendere un grande spavento ai suoi, al punto da essere portato in ospedale. Momentaccio per il Brescia che continua anche all’ultimo minuto del primo tempo col pareggio di Gytkjaer su assist di Ciurria, in posizione regolare come confermato dal Var. Nella ripresa ancora Brescia sottotono e il Monza ne approfitta al 55’ ribaltando la situazione su rigore, sgambetto di Joronen su Gytkjaer e lo stesso danese trasforma dagli 11 metri. A questo punto le Rondinelle si gettano in avanti ma la stanchezza si fa sentire dopo la partita di quattro giorni fa col Perugia e gli attacchi vanno a fiammate: la difesa di Stroppa respinge con ordine fino al fischio finale.