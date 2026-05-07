Serie A, salvezza e playoff: negli ultimi 90’ di Serie B può succedere di tutto!

© Getty Images
© Getty Images
Venerdì sera tutti in campo alle 20.30, 14 squadre su 20 non conoscono ancora il loro destino e le combinazioni sono tantissime
© Getty Images
© Getty Images
Saranno 90 minuti di autentica passione. Venerdì sera la Serie B scende in campo per l’ultima giornata di campionato e ci sono ben 14 squadre su 20 che non conoscono ancora il loro destino. Le certezze sono il Venezia, che ha già festeggiato il ritorno in Serie A, poi Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia che faranno i playoff e il Padova che è aritmeticamente salvo, ma per il resto è bagarre totale e con 90 minuti da giocare può ancora succedere di tutto. Vediamo quindi il programma dell’ultima giornata e tutte le possibili combinazioni per promozione, playoff, playout e retrocessione.
Avellino-Modena
Catanzaro-Bari
Cesena-Padova
Entella-Carrarese
Frosinone-Mantova
Monza-Empoli
Pescara-Spezia
Reggiana-Sampdoria
Sudtirol-Juve Stabia
Venezia-Palermo
I turni preliminari si svolgono in gara unica sul campo della meglio classificata (la 5° e la 6°) nella stagione regolare. Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano i supplementari. Se persiste il pareggio, niente calci di rigore: passa il turno la squadra meglio classificata.
Le semifinali si svolgono in gare di andata e ritorno: primo round in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare, ritorno sul campo della terza e della quarta classificata nella stagione regolare. In caso di parità nel risultato aggregato, va in finale la squadra meglio classificata nella regular season senza procedere né coi supplementari né coi rigori.
In finale si affrontano le vincenti delle semifinali in gare di andata e ritorno, quest'ultimo in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare senza disputare i supplementari né i rigori.
Qui la situazione più semplice: Frosinone e Monza si giocano la seconda promozione diretta e ai ciociari manca un solo punto per la Serie A, quindi basterà pareggiare in casa col Mantova per festeggiare. Il Monza invece sarebbe promosso solo in caso di vittoria sull’Empoli e contemporanea sconfitta del Frosinone.
Il Palermo è sicuro del quarto posto finale così come Catanzaro (5°), Modena (6°) e Juve Stabia (7°), per l’ottavo e ultimo posto disponibile sono in corsa ben 5 squadre (Avellino, Cesena e Mantova hanno 46 punti, Carrarese e Sampdoria 44). Ci sono quindi 26 incastri diversi che prevedono un arrivo a pari punti di due o più squadre, ma la netta favorita grazie alla classifica avulsa sembra essere l’Avellino, che affronta il Modena già certo del sesto posto. In Serie B però può succedere di tutto e teoricamente è anche possibile uno scenario con cinque squadre a quota 47 e in quel caso la classifica avulsa premierebbe il Cesena.
A 90’ dalla fine non c’è ancora nessuna certezza in coda e i playout potrebbero anche non disputarsi (solo se il Bari perde e vincono Virtus Entella, Sudtirol e Empoli).
Empoli 40
Sudtirol 40
Entella 39
Bari 37
Pescara 34
Spezia 34
Reggiana 34
Empoli e Sudtirol sono salve con una vittoria, il Bari invece si salva solo se vince e aggancia a quota 40 l’Empoli (che deve perdere a Monza) e l’Entella (che deve pareggiare con la Carrarese).
Al Bari basta un punto per essere certo dei playout. Se perde invece va ai playout solo in caso di pareggio fra Pescara e Spezia (sempre se non vincono Entella, Empoli e Sudtirol). Pescara e Spezia per andare ai playout devono vincere lo scontro diretto e sperare nella sconfitta del Bari, la Reggiana invece deve vincere e sperare in una precisa combinazione: sconfitta del Bari e vittoria dello Spezia sul Pescara senza che vinca una fra Empoli, Sudtirol e Virtus Entella.
Bari-Spezia (Bari retrocesso, Spezia al playout)
Bari-Reggiana (Bari al play-out, Reggiana retrocessa)
Bari-Pescara (Bari retrocesso, Pescara al playout)
Bari-Reggiana-Pescara (Bari e Reggiana retrocesse, Pescara al playout)
Bari-Reggiana-Spezia (Bari e Spezia retrocesse, Reggiana al playout)
Il regolamento prevede una doppia sfida con andata sul campo della 17ª classificata e ritorno su quello della 16ª. In caso di parità nel punteggio complessivo, si salva la squadra meglio classificata. Solo nell’eventualità di arrivo a pari punti in classifica si disputerebbero tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.