Serie A, salvezza e playoff: negli ultimi 90’ di Serie B può succedere di tutto!

Saranno 90 minuti di autentica passione. Venerdì sera la Serie B scende in campo per l’ultima giornata di campionato e ci sono ben 14 squadre su 20 che non conoscono ancora il loro destino. Le certezze sono il Venezia, che ha già festeggiato il ritorno in Serie A, poi Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia che faranno i playoff e il Padova che è aritmeticamente salvo, ma per il resto è bagarre totale e con 90 minuti da giocare può ancora succedere di tutto. Vediamo quindi il programma dell’ultima giornata e tutte le possibili combinazioni per promozione, playoff, playout e retrocessione.