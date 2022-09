Benevento, Fabio Cannavaro si presenta: "Occasione da cogliere al volo"

© Getty Images

Ufficialmente è iniziata l'era Fabio Cannavaro al Benevento. Il campione del mondo 2006 ha preso il posto di Fabio Caserta alla guia delle Streghe e nella conferenza stampa di presentazione ha mostrato tutto il suo entusiasmo: "Questa è un'occasione da cogliere al volo, ho ascoltato i progetti di chi ha creduto in me e ho accettato immediatamente". Cannavaro, alla prima esperienza in panchina in Italia, non ha voluto parlare di obiettivi di classifica: "Lo tengo per me. Il ds Foggia mi ha trasmesso l'importanza del progetto e so che il presidente Vigorito fa lavorare in tranquillità".