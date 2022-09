Fabio Cannavaro riparte da Benevento: prima esperienza italiana da allenatore

SERIE B

© beneventocalcio.club Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. Lo ha annunciato il club con un comunicato. "l Benevento Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra al signor Fabio Cannavaro - si legge in una nota -. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17,00, presso Palazzo Paolo V di Benevento". Per Cannavaro, che prende il posto di Fabio Caserta sulla panchina del club campano, si tratta della prima esperienza in Italia da allenatore.

Vedi anche Serie B Serie B, Cannavaro al Benevento: un altro campione del Mondo per la serie cadetta

Dopo aver guidato Al-Ahli, Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian e ad interim la Nazionale cinese, dunque, l'ex Campione del Mondo di Germania 2006 e Pallone d'Oro riparte dalla Serie B per iniziare la sua avventura in Patria e tentare la scalata in Serie A.

Il Benevento al momento si trova al 13.mo posto in classifica del campionato cadetto a 8 punti dalla vetta attualmente occupata dalla Reggina di Pippo Inzaghi, altro ex campione del mondo con la maglia dell'Italia nel 2006.