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Derby Roma-Lazio, orario non ancora definitivo: la Lega sceglie domenica, ma il Prefetto valuta il rinvio a lunedì

Serie A, 37ª giornata: oggi la decisione della Prefettura di Roma su Roma-Lazio. Lunch match domenica o slittamento a lunedì? 

12 Mag 2026 - 09:30
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La Lega Calcio ieri ha ufficializzato le date della 37.a giornata, risolvendo il rebus legato a Roma-Lazio e alle partite che si porta dietro causa lotta per la Champions League (Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina): si giocheranno tutte domenica alle 12.30. Ma manca ancora un ultimo tassello prima di dare per certe date e orari, visto che il Prefetto di Roma può decidere di spostare le cinque partite al lunedì per motivi di ordine pubblico, obbligando la Serie A a recepire la direttiva. Oggi è prevista una riunione in prefettura proprio per l'ordine e la sicurezza pubblica e se ne saprà di più.

Quando si gioca Roma-Lazio? Il rebus tra Lega Calcio e Prefettura

 Chiaramente la Lega Calcio, non potendo mettere il derby della Capitale di sera per indicazioni precedenti del Viminale e neanche alle 15 per la finale degli Internazionali di tennis, ha preferito lo slot del lunch match domenicale, in modo da facilitare la vita ai tifosi - piuttosto che giocare in un lunedì feriale nell'orario lavorativo delle 18 - e allo stesso tempo scegliendo la via gradita alle tv. Ma da Roma continuano ad arrivare segnali che suggeriscono il possibile spostamento di Roma-Lazio a lunedì, per esempio ieri è stato il turno di Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi di Roma Capitale: "Derby lunedì per dare la possibilità a chi lavora di poter tornare a casa o andare allo stadio. Non dobbiamo aver paura di un derby serale per possibili incidenti, è ora che chi pensa di andare allo stadio per fare degli scontri sia assicurato alla giustizia". E poi Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: "sarebbe più saggio far giocare il derby lunedì".

Perché il derby di Roma potrebbe slittare a lunedì 18 maggio?

   Parole che seguono quelle di domenica del Questore di Roma: "Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby".

Il piano sicurezza dovrà quindi prevedere derby, protesta dei tifosi della Lazio a Ponte Milvio e finale degli Internazionali. Nelle prossime ore il rebus verrà sciolto, con altre tre ipotesi che al momento sembrano meno probabili: lo spostamento della finale di tennis a lunedì, il derby (e le altre partite) alle 20.45 e Roma-Lazio unico match spostato a lunedì.

I giornali sportivi: martedì 12 maggio 2026

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