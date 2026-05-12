Derby Roma-Lazio, orario non ancora definitivo: la Lega sceglie domenica, ma il Prefetto valuta il rinvio a lunedì

Chiaramente la Lega Calcio, non potendo mettere il derby della Capitale di sera per indicazioni precedenti del Viminale e neanche alle 15 per la finale degli Internazionali di tennis, ha preferito lo slot del lunch match domenicale, in modo da facilitare la vita ai tifosi - piuttosto che giocare in un lunedì feriale nell'orario lavorativo delle 18 - e allo stesso tempo scegliendo la via gradita alle tv. Ma da Roma continuano ad arrivare segnali che suggeriscono il possibile spostamento di Roma-Lazio a lunedì, per esempio ieri è stato il turno di Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi di Roma Capitale: "Derby lunedì per dare la possibilità a chi lavora di poter tornare a casa o andare allo stadio. Non dobbiamo aver paura di un derby serale per possibili incidenti, è ora che chi pensa di andare allo stadio per fare degli scontri sia assicurato alla giustizia". E poi Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: "sarebbe più saggio far giocare il derby lunedì".