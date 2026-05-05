Furia Sarri per il derby di Roma anticipato: perché la Lega è stata obbligata alle 12.30

"Già abbiamo dovuto giocare il derby d'andata alle 12.30 a settembre con 37 gradi, adesso ancora alle stessa ora", lo sfogo di Sarri dopo Cremonese-Lazio, "Che quel giorno ci fosse la finale degli Internazionali di tennis lo si sapeva da due anni. Che nelle ultime due giornate ci fosse la contemporaneità tra le partite pure. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi. Spero che qualcuno paghi per questa decisione, io non l'accetto e diserterò le interviste pre e post gara".