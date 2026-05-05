VERSO ROMA-LAZIO

Furia Sarri per il derby di Roma anticipato: perché la Lega è stata obbligata alle 12.30

La decisione di giocare all'ora di pranzo imposta dal Viminale per questioni di ordine pubblico. Il precedente "cinese" di Inter-Milan nel 2017

05 Mag 2026 - 13:45
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Roma-Lazio si giocherà alle 12.30, come la gara d'andata, per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli Internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio Olimpico. 

"Già abbiamo dovuto giocare il derby d'andata alle 12.30 a settembre con 37 gradi, adesso ancora alle stessa ora", lo sfogo di Sarri dopo Cremonese-Lazio, "Che quel giorno ci fosse la finale degli Internazionali di tennis lo si sapeva da due anni. Che nelle ultime due giornate ci fosse la contemporaneità tra le partite pure. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi. Spero che qualcuno paghi per questa decisione, io non l'accetto e diserterò le interviste pre e post gara". 

La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano, quindi con orario obbligatorio delle 12.30 è arrivata direttamente dal Viminale, per tutelare l'ordine pubblico. La Lega ha a quel punto dovuto programmare la 37esima giornata accogliendo le indicazioni del Ministero dell'Interno e districandosi tra contemporaneità delle gare per squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Il giorno della settimana in cui fissare la partita è poi arrivato di conseguenza poiché l'unico slot orario delle 12.30 previsto è proprio di domenica. Il tennis, dunque, non c'entra.

È bene sottolineare che, prima della gara d'andata tra Lazio e Roma, in cui le condizioni alla base della decisione di giocare alle 12.30 furono le stesse della partita del 17 maggio, in passato la Lega non si è opposta a giocare il derby in orario serale, 18 o 20.45. L'ultimo esempio poco meno di un anno e mezzo fa, quando domenica 5 gennaio 2025 le squadre scesero in campo alle 20.45 (vittoria Roma 2-0 con gol di Pellegrini e Saelemaekers). 

Un derby alle 12.30? Precedente storico tra Inter e Milan

 La rabbia di Maurizio Sarri si era allargata anche ad altri temi, compreso il paragone con Inter-Milan: "Vorrei capire perché il derby di Milano non viene mai giocato a quell'ora... ma la risposta la immagino, quindi evito di dirla". In realtà, anche il derby milanese si è giocato alle 12.30. Il precedente risale al 2017, in un 15 aprile che era anche sabato pasquale e rappresentava il primo incrocio tra le due proprietà cinesi. 

La scelta fu attuata per attirare grande visibilità sui mercati asiatici, rendendola quindi una sfida serale per chi guardava in televisione da Pechino, Giacarta e così via. Tra Li Yonghong, fresco presidente rossonero ed Erick Thohir, numero uno del club nerazzurro, si chiuse 2-2 con rete al 97' di Cristian Zapata per il pareggio del Milan. 

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