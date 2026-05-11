Serie A, rebus calendario 37.a giornata: quando escono gli orari e il nodo Roma-Lazio

Perché la Serie A non sa ancora date e orari precisi del prossimo turno di campionato a meno di una settimana dalla 37.a giornata? La risposta è semplice e complicata allo stesso tempo. Semplice perché innanzitutto va atteso il risultato di Napoli-Bologna, quindi domani - quando è prevista l'uscita del consueto comunicato della Lega Calcio - sarà tutto più chiaro. Complicato perché ci sono tante variabili relative al derby di Roma e alla lotta Champions che trovare una quadra sarà decisamente complicato per i vertici di via Rosellini.