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Serie A, rebus calendario 37.a giornata: quando escono gli orari e il nodo Roma-Lazio

Perché non ci sono ancora gli orari della 37.a giornata di Serie A? Rebus Roma-Lazio: ecco gli scenari e la data ufficiale

11 Mag 2026 - 11:37
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Perché la Serie A non sa ancora date e orari precisi del prossimo turno di campionato a meno di una settimana dalla 37.a giornata? La risposta è semplice e complicata allo stesso tempo. Semplice perché innanzitutto va atteso il risultato di Napoli-Bologna, quindi domani - quando è prevista l'uscita del consueto comunicato della Lega Calcio - sarà tutto più chiaro. Complicato perché ci sono tante variabili relative al derby di Roma e alla lotta Champions che trovare una quadra sarà decisamente complicato per i vertici di via Rosellini.

Perché non c'è ancora il calendario della 37.a giornata?

 Martedì 12 maggio, dicevamo, è attesa la comunicazione ufficiale su giorni e orari delle partite della 37.a giornata. Un'attesa doverosa poiché, se il Napoli vincesse questa sera, sarebbe matematicamente qualificata alla Champions League e non dovrebbe giocare in contemporanea con le altre partite (Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Roma-Lazio) delle squadre coinvolte nell'obiettivo terzo-quarto posto. Diversamente, anche gli azzurri entreranno nel calderone e la contemporaneità, prevista dal regolamento della Serie A negli ultimi due turni di campionato per le squadre che condividono gli stessi obiettivi di classifica, si allargherebbe a cinque partite.

Quando si giocherà Roma-Lazio?

 La Lega dovrà innanzitutto capire quando schedulare il derby di Roma, che non si può giocare la sera per ragioni di ordine pubblico. Con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico prevista domenica pomeriggio verso le 15, la soluzione del lunch match alle 12.30 sembrava quella che poteva meglio incrociare necessità di ordine pubblico ed esigenze televisive, anche se non sono mancate proteste come quelle di Maurizio Sarri. Però ieri le parole del Questore di Roma hanno rimescolato le carte: "Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby" le parole di Roberto Massucci.

Derby di Roma lunedì pomeriggio?

 Si è quindi tornati a ipotizzare lo scenario di far giocare le quattro, o cinque, partite lunedì 18 maggio alle 18 (alle 20.45 non si può perché il derby romano non può giocarsi di sera). Questa scelta, però, penalizzerebbe le emittenti tv e rischierebbe anche di svuotare gli stadi, visto che si giocherebbe in un giorno feriale in orario di ufficio.

Difficilissimo, ragionando su un ulteriore scenario, che le altre squadre coinvolte nella lotta Champions diano il via libera a giocare il solo Roma-Lazio lunedì alle 18, slegando il derby dalla regola della contemporaneità. E allora? Il rebus resta intricato, la soluzione arriverà solo martedì 12 maggio.

Quali sono le partite della 37.a giornata della Serie A 2025/26?

 Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona (che verrà seguita dalla festa scudetto), Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.

I giornali sportivi: lunedì 11 maggio 2026

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